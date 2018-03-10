Yeşiltepe Anadolu’da Kariyer Günleri

Malatya‘da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Birlikte Başaralım Projesi” kapsamında “Kariyer Günleri” etkinliği düzenlendi.

Yeşiltepe Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinliğine katılan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mehmet Önal (fotoğrafta önde sağdaki), “Başarının sırrı” konulu seminer verdi.

Öğrencileri kariyer sahibi olabilmesi için çalışmaları gerektiğini tavsiye eden Önal, “İmkansızlık başarı için engel değildir. Aşırı çalışmak değil sistemli ve düzenli çalışmak gerekir. Sizler hedeflerinizi belirleyip doğru şekilde çalışırsanız, başarıya ulaşırsınız. Başarıya odaklanırken değerlerimizi satmamalıyız. Ülkemizin ve milletimizin önceliklerini göz ardı etmemeliyiz. Başarılı olmanın ilk şartı kendinize inanmanızdır.” ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda Önal’a, Yeşiltepe Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Gögen tarafında plaket verildi.

AA