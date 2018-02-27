Yeşiltepe’ye Yaptırılacak TOKİ Evleri İhale Edildi

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki “Afetevleri” olarak bilinen konutların da yeraldığı 34.5 hektarlık alanın Ekim 2016’da Bakanlar Kurulu tarafından Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan edilmesinin ardından, TOKİ tarafından 1. Etap da 383 adet konutu kapsayan projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında, Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe’de ‘Afetevleri’ olarak bilinen ve yaklaşık 37 yıl önce inşa edilen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki ekonomik ömürlerini tamamlayan konutların yerine inşa edilecek toplam 383 adet konutun ihalesi yapıldı.

İhale kapsamında 6 dükkan, cami, mahalle odası ve okuma odası ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi de bulunuyor.

TOKİ’den yapılan duyuruya göre; projede, yükseklikleri zemin+4 ve zemin+6 olan konutların 4’ü 1+1, 171’i 2+1, 208’i ise 3+1 planında inşa edilecek.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “TOKİ ile Yeşilyurt Belediyesi arasında Malatya Yeşilyurt İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”ne ait protokol, 10 Mayıs 2017 tarihinde imzalandı. Proje çerçevesinde ekonomik ömrünü tamamlamış konutların bulunduğu ve yeterli sosyal donatısı bulunmayan 42 bin metrekarelik alanda ‘yerinde dönüşüm’ esas alınarak, hak sahiplerine nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması amaçlandı. Projede geleneksel ve modern mimari sentezlendi. Bina cephelerinde 1. kat seviyesine kadar yöresel taş kaplamalar, ahşap görünümlü fibercement kaplamalar, estetik görünümü zenginleştiren söveler ile geniş pencereler kullanıldı. Yerleşim alanı bu projeyle, dükkânları, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor tesisleri ile nitelikli sosyal çevre imkânı sunan yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.” denildi.

-ihaleye 9 adet teklif verildi

TOKİ tarafından yapılan ihaleye 54 milyon ile 66 milyon TL arasında değişen 9 adet teklif verildi.

Firmaların ve firma ortaklıklarının vermiş olduğu teklifler ise şu şekilde:

– Gaziantep Gold+Arslanlar 54 milyon 189 bin TL, Tenzilat: yüzde 23.59

-Serhat Özbek İnşaat+Avrupa İnşaat: 54 milyon 844 bin TL, Tenzilat: yüzde 22.67

-Özsinan İnşaat+Atabek İnşaat: 59 milyon 717 bin TL, Tenzilat: yüzde 15.79

-Leda Yapı: 60 milyon 800 bin TL, Tenzilat: yüzde14.27

-Kahraman İnşaat: 62 milyon 740 bin TL Tenzilat: yüzde11.53

-Beykule İnşaat+Kurumsal Yapı: 63 milyon 490 bin TL, Tenzilat: yüzde10.47

-Ali Acar İnşaat: 66 milyon 228 bin TL, Tenzilat: yüzde6.61

-Star Life İnşaat+Star Plus İnşaat: Tenzilat: yüzde 6.02

-Güçar İnşaat: 66 milyon 681 bin TL, Tenzilat: yüzde 5.97.

Tekliflerin komisyon tarafından değerlendirileceği ve ihalenin sonuçlandırılacağı öğrenildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

GÖRSEL: Afetevleri’nin yerine yapılacak TOKİ Konutları maket görüntüsü