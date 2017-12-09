Yeşilyurt Belediye Araban’ı Konuk Edecek
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 12.haftasında sahasında Araban Belediyespor ile karşılaşacak.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 12.haftasında Pazar günü 13.30’da Araban Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Grup’ta geri kalan 11 haftada 10 karşılaşmaya çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Araban Belediyespor karşılaşması Pazar günü 13.30’da Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak. Mücadeleyi Yunus Emre Bulut, Recep İlker Kor, İbrahim Aksoy hakem üçlüsü yönetecek.
Yeni Malatya Gazetesi
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