Yeşilyurt Belediye Masa Tenisinde Avantaj Yakaladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2017-2018 faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Türkiye 2.Ligi 4.etap karşılaşmaları İstanbul´da Esenler Hakkı Başar Spor Salonunda oynandı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dördüncü etaptaki performansıyla 1.Lige bir adım daha yaklaştı.

Bayanlar Türkiye 2.Ligi´nde Kayseri Kocasinan Belediyesi 45 puanla ilk sıradaki konumunu korudu. Kon-Tek 41 puanla ikinci, İstanbul DSİ aynı puan ve averajla 3.sırada yer aldı.

Erkeklerde Girne Spor Birliği´nin tescilinin KKTC Masa Tenisi Federasyonu tarafından iptal edilmesi sebebiyle KKTC temsilcisi 1.Lig´den ihraç edildi. Bu nedenle puanlamadan çıkartıldı ve maçlar 15 takımın katılımı ile yapıldı.

Tüm maçlarını kazanan ve 20´de 20 yapan Balıkesir Bu Piliç Spor yenilgisiz liderliğini 4.etap sonunda da korudu. Çankaya Üniversitesi ve İzmir Kon-Tek Spor ise 39´ar puan ve averajla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştılar.

Türkiye 2.Ligi 20-22 Nisan´da Ankara´da organize edilecek 5.etapla sona erecek.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR SON VİRAJDA

Masa Tenisi Türkiye 2. Liginde mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi takımı İstanbul’da yapılan 4. Etap müsabakaları sonucunda yaptığı 8 maçın 6’sını kazanarak 4.Sıradaki yerini korudu. Zorlu geçen müsabakalarda, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ankara Etimesgut Belediyespor’u, İstanbul Haydarspor’u, İstanbul VMTD Spor’u, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u, Giresun Gençlikspor’u, İstanbul Fmv Işıkspor’u yenerken, Kontek İzmir ve Bupiliç Balıkesir takımlarına yenilerek son etap müsabakaları öncesi zirve yarışını bırakmamış oldu.

21-23 Nisan tarihlerinde Ankara ilinde yapılacak olan son etap müsabakaları sonunda Türkiye 1. Ligine yükselecek takımlar belli olacak.

Yeni Malatya Gazetesi