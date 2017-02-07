Yeşilyurt Belediye Meclisi Toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Başkan Vekili Ramazan Yakıcı başkanlığında toplanarak Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin bazıları ilgili komisyon raporları doğrultusunda karara bağlanırken bazıları da ertelendi. CHP Grubunun geçtiğimiz ay verdiği önerge doğrultusunda Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki Filiz Sokağın ismi ‘Özgecan Aslan’ olarak değiştirilirken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın patlatılması neticesinde yaşanan terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun ismini Tecde Mahallesi Nine Sokak’ta bulunan park alanına verilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca 20 Ocak 2017 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Cengiz Karabulut’un isminin Şeyhbayram Mahallesi Kadirşinas Caddesi Beşevler Sitesi arka kısmında yapımı devam eden Park ve Sosyal Tesislere verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Yeşeren Tohumla Projesine ortak olundu

Yeşilyurt İlçe sınırlarında bulunan Cami ve Kuran kurslarında gerçekleştirilen Kuran kurslarına katılım sağlayamayan dezavantajlı çocukların katılımlarını teşvik etmek, onların kişisel ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek, toplumsal değerlerimizi öğrenmelerine, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra iyi alışkanlık kazandırmak amacıyla Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Müftülüğü işbirliğiyle “Yeşeren Tohumlar” adı altında düzenlenecek projenin desteklenmesi meclis tarafından onaylandı.

Özel Kalem Müdürlüğü’ne atama

Meclis toplantısında Adem Bedir Ergül’ün Yeşilyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandığı bilgisi meclis üyelerine verildi.

Parklar ve sokağa yeni isimler

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın patlatılması neticesinde yaşanan terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun ismini Tecde Mahallesi Nine Sokak’ta bulunan park alanına, 20 Ocak 2017 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Cengiz Karabulut’un isminin Şeyhbayram Mahallesi Kadirşinas Caddesi Beşevler Sitesi arka kısmında yapımı devam eden Park ve Sosyal Tesislere, Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki Filiz Sokağa “Özgecan Aslan” isminin verilmesi kararlaştırıldı.

.Yeşilyurt Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısı 7 Mart 2017 Salı günü saat 14.00’de Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com