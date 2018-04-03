Yeşilyurt Belediye Meclisi Toplandı

Encümen ve ihtisas komisyonlarının üyeleri yeniden belirlendi. CHP’li üye partisinden istifa etti..

Yeşilyurt Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantıları 1.Oturumun da Encümen ile İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Meclis gündeminde olan bazı maddeler karara bağlanırken bazıları ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Yeşilyurt Belediyesinin Hizmet Binası toplantı salonunda Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen 1.toplantısında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra öncelikle 06 Mart 2018 tarihli toplantıda alınan karar özeti oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ilk olarak görüşülen 2017 Yılı Faaliyet Raporu kabul edilirken, Denetim Komisyonu Başkanı Sadin Şahin 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporuyla ilgili Meclis Üyelerine bilgiler verdi.

ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Meclisin ilk oturumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi uyarınca gizli oylama ile Encümen Üyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca açık oylama usulüyle İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyeler belirlendi.

Yapılan gizli oylama neticesinde Encümen Üyeliklerine şu isimler seçildi: Nurettin Karaaslan, Ramazan Yakıcı, Salih Urfalı

Açık oylama ile yapılan Meclis İhtisas Komisyon üyelikleri de şu isimlerden oluştu;

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Dursun Cumali Sucu, Abdulkadir Eyidemir, Mehmet Şireci, Seydi Erkuş, Nurettin Durmaz

İmar Komisyonu Üyeleri: Ramazan Acar, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Bekir Karakuş, Kadircan Esen,

Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu Üyeleri: Sadin Şahin, Ali Seydi Ünlü, Seydi Erkuş, Hüseyin Selçuk, Ali Palancı,

Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Üyeleri: Ramazan Çetin, Murat Karapınar, Ali Seydi Ünlü, Ramazan Maden, Mehmet Şireci

Kadın ve Aile Komisyonu Üyeleri: Zühal Dişer, Şükran Gönültaş, Ümit Dağılmışgül, Suna Şekeroğlu, Meltem Kavuk,

Eğitim Komisyon Üyeleri: Cercis Taşdemir, Sadin Şahin, Ramazan Maden, Hüseyin Selçuk, A.Kadir Eyidemir,

Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri: D.Cumali Sucu, Cercis Taşdemir, Hikmet Tutlu, Mehmet Özen, Ali Palancı

Hukuk İhtisas Komisyonu Üyeleri: Ramazan Acar, Ramazan Yakıcı, Şükran Gönültaş, Ümit Dağılmışgül, Nurettin Durmaz

Başkanvekili Ramazan Yakıcı, seçimin meclise hayırlı olması temennisinde bulunurken, üyeliklere seçilen meclis üyelerine de görevlerinde başarılar diledi.

BELEDİYE BAŞKANI POLAT’A KREDİ KULLANMA YETKİSİ

Hıroğlu mahallesine kurulacak olan Güneş Enerji Santrali ile Yeşilyurt’un farklı mahallelerdeki kilit taşı, kaldırım yenileme ve yol kaplama işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kullanılacak krediler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesi onaylandı.

ÇİLESİZ MUHTARLIK PARKI ‘ŞEHİT BURAK ULUKAYA PARKI’ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Şırnak’ta teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Malatya’lı Uzman Çavuş Burak Ulukaya’nın isminin Çilesiz Muhtarlık Parkına verilmesi maddesi görüşüldükten sonra oy birliğiyle kabul edildi.

‘ROBOCOTFEST’ PROJESİ İLE ‘KURAN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA’ PROJELERİNE ORTAK OLUNDU

15 Nisan 2018 tarihinde Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli ve Elazığ’dan gelecek bölge birincilerinin katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenecek olan ‘Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışması’ ile farklı illerden akademisyenler, öğrenciler ve yazarların katılımıyla İnönü Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin birlikte düzenleyecekleri ‘Robocotfest’ projesine ortak olunması kararlaştırıldı.

YEŞİLYURT KENT KONSEYİNE 250 BİN TL. YARDIM, ÖĞRENCİLERE 10 TL. KİTAP FUARI ÇEKİ HEDİYESİ

Yeşilyurt Kent Konseyine 2018 yılı içerisinde gençler, bayanlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik düzenlenecek etkinlikler, eğitim, kültür, sağlık ve sportif organizasyonlar için 250 Bin TL. yardım yapılmasını kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi, 10 ncu ve 11 nci sınıflarda okuyan öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Anadolu Kitap Fuarında kullanmaları için 10 TL. Kitap Fuarı çeki verilmesi kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün, Yeşilyurt Belediyesi tarafından engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla 10 dönümlük alana yaptırılan Engelsiz Park içerisindeki Mescid’in İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine yönelik teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ AHMET KELEŞ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP Yeşilyurt Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Keleş partisinden istifa ettiğini yazılı dilekçeyle Meclise bildirirken, Başkanvekili Ramazan Yakıcı’da Ahmet Keleş’in istifa dilekçesini Meclis üyeleriyle paylaştı. Ahmet Keleş, bağımsız üye olarak toplantılara katılmaya devam edecek.

NİSAN AYI İKİNCİ OTURUMU ALTI NİSAN’DA

Gündemdeki bazı imar maddelerini karara bağlayan, 12 maddeyi erteleyip dört maddeyi İmar Komisyonuna havale ettikten sonra 1.Oturum Toplantısını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 10:00’de yeniden bir araya gelerek gündemdeki diğer maddeleri karara bağlayacak.

Bülten- malatyahaber.com