Yeşilyurt Belediye Sahasında Puan Verdi

Malatya’da bir büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli, bir okulun bahçesinde yakalandılar. Alınan bilgiye göre; gece Özalper Mahallesindeki Özalper İlkokulu’nun bahçesinde şüpheli 2 kişinin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda...