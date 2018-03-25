Yeşilyurt Belediye Sahasında Puan Verdi
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa ekibi 11 Nisan Spor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.
Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Celil Demircan, Levent Anıl Sönmez, Dursun Zeyrek hakem üçlüsü yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdem İsotçu, Yusuf Çelik, Abdulvahap Kaya on biriyle çıktı
11 Nisan Spor ise Abdullah Birol Toplu, İlham Güdem, Umut Ersöz, Hasan Ceylan, İbrahim Yıldırım, Engin Yağmur, Müslüm Elmas, Hakan Gümüş, İbrahim Yıldız, Abdulkarim Shoaib, Adem Karahan on biriyle mücadele etti.
Mücadelede gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi