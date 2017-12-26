Yeşilyurt Belediye’de Hedef 1. Lig
Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi takımı, 16 takımın yer aldığı Türkiye 2. Liginde ilk devreyi 6.sırada tamamlayarak zirveyi bırakmadı.
Ankara Mamak Spor Salonunda gerçekleştirilen 2.Lig 3.Etap müsabakalarında 5. sıradaki rakibi ile aynı puanı paylaşan Yeşilyurt Belediyespor, sezon sonunda ligi ilk 3 de bitirip Türkiye 1. Ligine yükselmek istiyor.
Birbirinden güçlü rakipleri geçmeyi başaran turuncu yeşillilerde keyifler yerinde. Yoğun antrenman temposuna devam edecek olan Yeşilyurtlu Masa Tenisçiler yükselişe devam etmek istiyor.
Yeşilyurt Belediyespor’un 3.etap müsabakalarında aldığı sonuçlar şöyle:
Girne Spor Birliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-2
Muğlaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-2
Çankaya Üniversitesi-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yalova Belediyesi Gençlik Spor (B): 3-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Veteran MTD (B): 3-0.
Yeni Malatya Gazetesi