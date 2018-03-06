Yeşilyurt Belediyesi 1500 Kişiyi Çanakkale’ye Götürecek

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başkanlığında toplanarak Mart ayı meclis çalışmalarını tamamladı. Toplantıda, ulaşım, konaklama ve rehberlik masrafları Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanacak olan Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı nedeniyle bin 500 kişilik Çanakkale gezisi, yol açma ve genişletme çalışmalarında kullanılmak üzere Belediye Başkanına kredi kullanma yetkisi verilmesi, Kudüs’e araştırma ve inceleme gezisi gibi gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılan toplantı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem dışı verilen teklifler okunarak gündeme alındıktan sonra maddelerin görüşülmesine geçildi.

Şehit isminin parka verilmesi teklif edildi

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şırnak’ta teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Malatya’lı Uzman Çavuş Burak Ulukaya’nın isminin Çilesiz Muhtarlık Parkı olarak geçen parka verilmesini içeren teklifi Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale ederken, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde devam eden yol açma, genişletme, kaldırım yatırımlarında kullanılacak malzemelerin alımı, Yeşilyurt Kültür Sarayı yapım işinde kullanılacak malzeme ve iş makineleri alımları, Beylerderesi Şehir Parkı 1.Etap yapımı ile mezarlık yapımı, bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere İller Bankasından temin edilecek kredilerin yanı sıra, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Tarihi Tescilli Yapıların Restorasyon Uygulama Projeleri için Mali Destek Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansına proje sunulması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesini onayladı.

Mevcut planda konut alanı olan Karakavak Mahallesi 4781 ada 1’den 14’e (dahil) parsellere Özel eğitim tesisi fonksiyonu verilmesi, mevcut planda konut alanı olan Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 nolu parsele ibadet alanı fonksiyonu verilmesi, Uçbağlar Mahallesi 12 ada 45 nolu parselde yapılan plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce görülen eksiklikler doğrultusunda giderilmesi, mülkiyeti özel şahıslara ait olan 302 metrekarelik Kaynarca Mahallesi 862 ada 22 nolu parselin çocuk parkı olarak düzenlenmesi amacıyla satın alınması, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Çırmıhtı semti Hıroğlu Mahallesi 81 ada 19 parsel ile 83 ada 27-28 nolu parsellerin turizm ve endüstriyel (Butik otel-turistik tesis yapımı) sektörünün gelişmesi için Fırat Kalkınma Ajansına proje götürülmesi kararları da alındı.

Bin 500 kişilik Çanakkale gezisine onay

Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Kudüs” temalı fotoğraf, resim, şiir, mektup ve bilgi yarışması sonunda dereceye girecek öğrenciler ile vatandaşlardan oluşan kafilenin Kudüs’e inceleme ve araştırma gezisine gönderilmesine ilişkin teklif ile birlikte Çanakkale Zaferi’nin 103 yıl dönümü nedeniyle çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar, meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek başarılı öğrenciler ve öğretmenlerin yer alacağı 1.500 kişilik heyetin ulaşım, konaklama ve rehberlik masrafları Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanacak olan Çanakkale gezisine ilişkin madde de görüşülerek kabul edildi.

“Allah Mehmetçiklerimize zafer nasip etsin”

Toplantının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen operasyonun zaferle sonuçlanmasını dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Rabbim güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Millet olarak bu topraklara öylesine kolaylıkla gelmedik, bu topraklara büyük mücadelelerle geldik. Şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz vatan topraklarını bölmek ve parçalamak adına planlar yapan iç ve dış mihraklar bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar. Millet olarak bir ve beraber olduğumuz müddetçe Allah’ın izniyle bu hainler tarihte olduğu gibi belalarını bulacaklar. İster büyük şer güçler olsun isterse bunların tuttuğu maşalar olsun Allah’ın izniyle milletimiz bunların hepsinin üstesinden gelecektir. Afrin’de zaten bunu ortaya koymaktayız. Daha önceden Fırat Kalkanı operasyonuyla da aynı şekilde o bölgelere huzur ve barış getirdiğimiz gibi Afrin’de de huzur ve barışı tesis edeceğiz. Afrin halkı yeniden Afrin’e yerleşecek. Oradan ülkemize üzerine plan yapmakta olan başta ABD olmak üzere bütün şer güçlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı 03 Nisan 2018 Salı günü saat 14.00’de yapılacak.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com