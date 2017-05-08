“Yeşilyurt Belediyesi Beni Duygulandırdı”

15 Temmuz Hain Darbe Kalkışması sırasında FETÖ’cü teröristler tarafından açılan ateşle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile eşi Erol Olçok’u yitiren Nihal Olçok, Yeşilyurt Belediyesinin Halk Eğitim Merkezinin ön kısmına “Şehit Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok” anısına yaptırdığı anıt resim uygulamasını inceledi.

İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİNİN KAHRAMANLARI KALICI ESERLERLE GELECEĞE TAŞINIYOR

Yeşilyurt Belediyesi 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe kalkışması sırasında şehit düşen kahramanlarımızı unutturmamak, o gece millet olarak verilen istiklal ve istikbal mücadelesini gelecek nesillere taşımak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yeşilyurt Belediyesi, anıt resim uygulaması kapsamında ‘15 Temmuz’ direnişi temasıyla Yeşilyurt Halk Eğitim binasının 85 metrekarelik duvarına 80 litre özel yağlı boya kullanılarak şehit astsubay Ömer Halisdemir’in dev Türk Bayrağı ve tank ile birlikte resmi yapmıştı.

85 METRAKERELİK DUVARA ŞEHİT EROL OLÇOK İLE ABDULLAH TAYYİP OLÇOK RESMEDİLDİ

Anıt resim uygulamasında 85 metrekarelik duvara 50 litre özel yağlı boya kullanılarak şehit Erol Olçok ile Abdullah Tayyip Olçok’un 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yer aldıkları temsili resim ve Türk Bayrağına yer verildi. Dört ressamın 20 gün süren çalışması sonucu tamamlanan anıt resim uygulaması büyük ilgi görüyor.

NİHAL OLÇOK, ŞEHİT EŞİ VE OĞLU ANISINA YAPTIRILAN ANIT RESMİ İNCELERKEN DUYGULANDI

15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile eşi Erol Olçok’un şehit düşmesiyle yaşadığı acıya rağmen diğer şehit yakınları gibi vakur bir duruş sergileyen Nihal Olçok, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine şehit eşi ve oğlu anısına Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinin ön kısmına yaptırılan anıt resim uygulamasını inceledi.

Belediye Başkanı Polat, anıt resim uygulaması hakkında Nihal Olçok’a bilgiler aktardı. Ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat’ta yer aldı.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNE BU DUYARLI HİZMETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM”

Eşi ve oğlunun resimlerinin yer aldığı özel anıt resim uygulamasını incelerken gözyaşlarına hâkim olamayan Nihal Olçok, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

OLÇOK, “MALATYA’YI MALATYA YAPAN GÜZEL İNSANLARI”

Yeşilyurt Belediyesinin çok duyarlı ve hassas bir hizmette bulunduğunu ifade eden Nihal Olçok, “15 Temmuz Şehitleri anısına bu yıl 6. düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına katılmak üzere Malatya’ya geldim. Eşimi ve çocuğumu kaybettiğim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk seyahatimi Malatya’ya yaptım, burada sizlerle birlikte olmaktan inanılmaz derecede mutlu oldum. Malatya’ya gelirken Darende’deki Somuncubaba’ya gittim, tüm şehitlerimiz için dua ettim, bu bana çok iyi geldi. Malatya yolculuğuna dualarla başlamaktan büyük bir şeref duydum. Malatya çok güzel bir şehir, insanları şehirden daha güzel, Malatya’yı Malatya yapan güzel insanları, insanların güzelliği toprağına sirayet etmiş. Şahsıma gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

OLÇOK, “BİZLER HAYATIMIZDA HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ İNSANLARDAN DUA ALIYORUZ, DESTEK GÖRÜYORUZ”

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının toplumun tamamını derinden etkilediğini sözlerine ekleyen Nihal Olçok, “Eşimi ve çocuğumu bu darbe girişiminde şehit verdim. Onların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Vatan toprakları için canını feda eden tüm şehitlerimizin Malatya’da bu denli hatırlanması ve unutturmamak adına faaliyetler düzenlenmesi insanlar arasında uzaklık olmadığını gösteriyor. Kalpten kalbe uzanan bir yoldur bu aslında. Bizler hayatımızda hiç görmediğimiz insanlardan dua alıyoruz, destek görüyoruz bu çok güzel bir duygu. Malatya’ya bundan sonra sık sık gelmeyi düşünüyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a bu anlamlı ve bizleri duygulandıran hizmetinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

POLAT, “ŞEHİT EŞİ NİHAL OLÇOK’U MİSAFİR ETMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYDUK”

Nihal Olçok’u Malatya’da misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçenin farklı yerlerindeki bina duvarlarına toplumsal hassasiyeti anlatan anıt resim uygulamalarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinin ön kısmındaki her iki duvarına 15 Temmuz şehitlerini anlatan, istiklal ve istikbal mücadelesini veren kahramanların yer aldığı anıt resim uygulamasının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Polat, “Binanın ön kısmına ilk olarak Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in yer aldığı resim uygulaması yaptık. Ardından binanın diğer tarafına ise 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte hainlerin açtığı ateşle şehit düşen Erol Olçok ağabeyimizin yer aldığı görsel bir çalışma yaptık. Emeği geçen herkesi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bizler bu konularda duyarlıyız, ülke savunması için canını ortaya koyan kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatanı ve bayrağı için kendi hayatını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Şehit Erol Olçok’un kıymetli eşi Nihal Olçok hanımefendi’yi Malatya’da ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Kendisiyle anıt uygulamasını ziyaret ettik ve bilgiler verdik” dedi.

POLAT, “KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Başkan Polat, “Bizim tek amacımız; 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak ve geleceğe yönelik kalıcı eserler bırakmaktır. Bu uygulamalar gelecek nesillerimize vatan ve bayrak sevgisini taşıyacak. İsimlerini yâd ettiğimiz, rahmetle andığımız kahramanları yaşatmak ve gelecek nesillerimize; geçmişimizi, tarihimizi en iyi şekilde anlatmak için bu güzel eseri kentimize ve ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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