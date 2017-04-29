Yeşilyurt Belediyesi’nden EYMS’ye Para Desteği

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Tüm Malatyalıların ortak sevdası, ortak umudu, ortak heyecanı ve mutluluğu Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lige çıkması için büyük bir kenetlenme sağlandı. Şampiyonluk için destek vermek hepimizin öncelikli görevidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak takımımıza destek olmak adına 300 bin TL maddi destekte bulunduk ” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Evkur Y. Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Kulüp Yöneticilerini Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca’da ki Hizmet Binasında ağırladı.

BAŞKAN POLAT, 300 BİN TL’LİK YARDIM ÇEKİNİ ADİL GEVREK’E TAKDİM ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 300 bin TL’lik yardım çekini Evkur Y.Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’e takdim etti.

Evkur Y.Malatyaspor ile Göztepe arasında Malatya İnönü Stadında oynanacak 30.Hafta maçı öncesinde gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Evkur Y.Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, şampiyonluk mücadelesi sırasında verdiği destekten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundular.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ POLAT’A TEŞEKKÜR EDERİZ”

Süper Lige çıkma mücadelesi sırasında Yeşilyurt Belediyesinin desteğini sürekli hissettiklerini ifade eden Evkur Y.Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Evkur Y.Malatyaspor ortak sevdamız, ortak paydamızdır. Yeşilyurt Belediye Başkanımız geçen sene de destek vermişti, bu sene de 300 bin TL’lik destekte bulundu. Takımımıza herkesin sahip çıkması ve etrafında kenetlenmesi önemlidir. El birliği yaparak takımın yanında olunması bizlere moral veriyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza kulübümüze 300 bin TL yardımda bulunduğu için Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“HEP BİRLİKTE EL ELE VEREREK SÜPER LİGE YÜKSELECEĞİZ”

Üzerlerindeki sorumluluğun farkında olduklarını dile getiren Kulüp Başkanı Gevrek, “Evkur Y.Malatyaspor’u şampiyon yapmak adına bizler gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz. Malatya’mız böylesine büyük zaferleri sonuna kadar hak ediyor. Çok güçlü bir taraftar potansiyelimiz var, fedakâr taraftarımız her zaman takımın yanında ve desteğini veriyor. Maçlarımızı nerede oynarsak oynayalım taraftarımız bizi asla yalnız bırakmıyor. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızda hiçbir menfaat beklemeden mücadele ediyor. Allah inşallah bizleri mahcup etmeyecek, hep birlikte el ele vererek bu yıl Süper Lig özlemini sona erdireceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, tüm Malatyalıların ortak sevdası olan Evkur Y.Malatyaspor’un emin adımlarla hedefe doğru koşar adımlarla ilerlediğini, sezon sonunda Süper Lige çıkacağına inandığını söyledi.

“EVKUR Y.MALATYASPOR ETRAFINDAKİ KENETLENME ŞAMPİYONLUĞU GETİRECEK”

Süper Lig mücadelesi veren Evkur Y.Malatyaspor’u sonuna kadar desteklediklerini, bu kapsamda 300 bin TL destekte bulunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Polat, “Göztepe maçında takımımıza başarılar diliyorum, inşallah üç puanı alarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış olacağız. Evkur Y.Malatyaspor hepimizin ortak sevdası, heyecanı ve mutluluğudur. Kulüp Başkanımız, Yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimiz ve tüm maçlarda tribündeki yerini alarak takımı sahiplenen taraftarlarımız şampiyonluk için çok yoğun bir mücadele veriyorlar. Bu gönül işidir ve Malatya sevdasıdır. Hepimizin takımı desteklemesi gerekiyor. Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri de bu sevdanın etrafında kenetlenmiş durumdadır. Bu destekle birlikte takımız inşallah sezon sonunda uzun yıllardır özlemini duyduğu Süper Lige yükselecektir” dedi.

“EVKUR Y.MALATYASPOR’U DESTEKLEMEK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Yeşilyurt Belediyesinin Malatya’nın tüm alanlarda gelişmesi ve büyümesi için elinden gelen gayreti gösterdiğine dikkat çeken Başkan Polat, “Evkur Y.Malatyaspor’un şampiyon olması yaşadığımız kentimizin ve ilçemizin her alanda gelişmesine ışık tutacaktır. Bu kapsamda ligde kritik haftalardan geçen takımımıza karınca kararınca destek olmak adına 300 bin TL yardımda bulunuyoruz. Çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik. Büyükşehir Belediyemiz takımın şampiyonluğu için büyük fedakârlık yapıyor. Bizlerde İlçe Belediyeleri olarak takımımızı desteklemek durumundayız” diye konuştu.

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