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Malatya Haber -

Yeşilyurt Belediyesi’nden Yeni Nikah Salonu

Yeşilyurt Belediyesi’nden Yeni Nikah Salonu
  • 18.07.2017
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Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Nikâh Dairesinin Yakınca mahallesindeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu parkındaki yeni binasında hizmet vereceğini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlarımıza hizmet veren nikâh dairemiz Yakınca Mahallesindeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu parkının içindeki yeni binamızda vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesine başvuru yapacak olan genç çiftlerimizin resmi işlemleri artık burada yapılacaktır” dedi.

30 Mart 2014 yılından bugüne kadar 1.948 çiftin nikâh işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, dünya evine giren çiftlere ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında içerisinde Kur’an-ı Kerim, Aile İlmihali, kahve, kahve takımı ve çikolatanın olduğu hediye paketi takdim ettiklerini sözlerine ekledi.

Bülten- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. trabzondan dedi ki:
    18 Temmuz 2017, 19:37

    Belediye hizmet alanları kamunon ortak kullanım alanları olan park yeşil alan yol gibi yerlerde 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesine göre olamaz. Bu konumlandırma kanun dışıdır. Herkes Malatya da kafasına göre iş yapıyor. Bu eleştiri için değil, bilgilendirmek için…

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