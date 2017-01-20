Yeşilyurt Belediyesi’nin Acı Kaybı

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Cengiz Karabulut (56) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Alınan bilgiye göre; Büyükşehir statüsü öncesi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü iken Yeşilyurt Belediyesi’ne geçerek Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Mustafa Cengiz Karabulut’un 15 gün izin alarak ailesi ile birlikte İstanbul’a gittiği ve uçaktan indikten sonra rahatsızlanması sonucunda kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi. Vefat haberi üzerine çok sayıda Yeşilyurt Belediyesi personelinin cenaze için İstanbul’a gittiği ve Karabulut’un 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da Şişli Merkez Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayaz Ağa Mezarlığına toprağa verileceği belirtildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Çok değerli bir çalışma arkadaşımızı, dostumuzu kaybettik. Yetişmiş, kendi işini doğru yapan bir arkadaşımızdı. Vefatı bizleri derinden üzdü. Allah rahmet eylesin.” dedi.

MUSTAFA CENGİZ KARABULUT

Bu arada; Yeşilyurt Belediyesi’nin resmi internet sitesinde vefat eden Fen İşleri Müdürü Mustafa Cengiz Karabulut’un özgeçmişi ile ilgili olarak yer alan bilgi şu şekilde:

“1961 yılında Malatya Merkez’de doğdu. Orta öğrenimini Turan Emeksiz Lisesi’nde tamamladı. Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına Siirt Köy Hizmetleri’nde başladı. Beş yıl İçme Suları Şubesi’nde Kontrol Mühendisi olarak, bir yıl da Etüt Proje Müdürü olarak çalıştı. Daha sonra bir yıl Siirt Köy Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Karabulut, ardından beş yıl da Erzurum Köy Hizmetleri Müdürlüğü görevinde bulundu. İki yıl Malatya Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, iki yıl Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Köye Yönelik Hizmetler Birimi’nde Müdür Yardımcılığı, üç yıl da Malatya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 30 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Karabulut, evlidir.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com