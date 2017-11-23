Yeşilyurt Belediyesi’nin Villa İhalesi Sonuçlandı

Yeşilyurt Belediyesi’nin sahibi olduğu Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Çırmıhtı’nın Gedik Mahallesi bölgesinde yaptırılması planlanan 110 adet villa, sosyal tesis ve 1 ticaret merkezinden oluşan projenin 2. ihalesi sonuçlandırıldı ve 38 milyon 880 bin TL ile en düşük teklifi veren firma ihaleyi aldı.

2. İhale sonuçlandırıldı

İptal edilen ilk ihaleye göre tahmini maliyeti 5 milyon TL daha artırılarak geçtiğimiz haftalarda 54 milyon 506 bin 644 TL’ye çıkarılan projenin yenilenen ihalesine 3 firma teklif vermişti.

İkinci ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyleydi:

Ömür Grup- Eylül İnş. İş ortaklığı (Diyarbakır) 38 milyon 880 bin TL,

Zoser İnşaat- Akselcan 42 milyon 210 bin TL,

Serhat Özbek 40 milyon 637 bin TL.

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, ihaleyle ilgili kararını, “Malatya Gedik Mahallesi 110 Villa, Sosyal Donatılar ve 1 adet Ticaret Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi işine ait ihale Ömür Grup İnşaat Temizlik Hizmetleri, Gıda, DRoğalgaz, Yemek Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi- Eylül İnşaat Turizm Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. iş ortaklığında kalmıştır. Ekonomik açıdan en avantajı ikinci teklif sahibi Serhat Özbet İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislit Ticaret Limited Şirketi’dir” diye duyurdu.

İlk ihale iptal edilmişti

Yeşilyurt Belediyesi’nin sahibi olduğu şirketin yaptırmayı planladığı 110 villa ile ilgili ilk ihale 12 Eylül’de yapılmış ve İhaleyi değerlendirmek üzere 22 Eylülde toplanan Yeşilyurt Belediyesi İhale Komisyonu, projede değişiklik yapılacağı gerekçesiyle iptal etmişti.

Tahmini maliyeti 49 milyon 646 bin TL olarak öngörülen villaların 12 Eylülde yapılan ihalesine katılan şirketler ve teklifleri şöyleydi:

Ömür Grup- Eylül İnş. İş ortaklığı (Diyarbakır) 36. 890.000.00 TL,

Serhat Özbek İnş. (Malatya) 37.937.000.00 TL,

Süleyman Ekinci- Aksel Can (Diyarbakır) 39.240.000.00 TL,

Tetiş Yapı-Mustafa Fevzi Koç İş ortaklığı (Elazığ) 40.900.000.00 TL,

Merkez Yapı-Biser İnş. (Malatya) 56.300.292.00 TL,

Güngör Tarım İnş. (Malatya) 59.850.000.00 TL.

Eylül ayında yapılan ilk ihalede, 110 adet villanın tamamının dış cephe boyasının tamamlanıp bina içinin kaba inşaat halinde teslim edilmesi planlanırken, projede yapılan değişiklikle 56 villanın bina içi inşaat işlemlerinin tamamlanması yolunda değişiklik yapılmış, ilk ihalede 49 milyon 646 bin TL olarak tahmini maliyet, ikinci ihale için 54 milyon 506 bin TL’yı çıkarılmış ve ikinci ihale bu rakamla yapılmıştı. İki ihale arasında yaklaşık maliyette oluşan 5 milyon TL tutarındaki farkın, söz konusu bu değişiklikten kaynaklandığı kaydedilmişti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com