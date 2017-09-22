Yeşilyurt Bilim Şenliği 25-28 Eylül’de

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, İnönü Üniversitesi, TÜBİTAK, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün katkılarıyla organizasyonu yapılan 3.Yeşilyurt Bilim Şenliği, 25 ile 28 Eylül günleri arasında Fahri Kayahan Bulvarındaki Yeşilyurt Belediyesi Hilal Park’ta gerçekleşecek.

3.YEŞİLYURT BİLİM ŞENLİĞİ’NİN İÇERİĞİ VE DETAYLARI TANITIM TOPLANTISINDA ANLATILDI

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ile Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 3.Yeşilyurt Bilim Şenliğinin hedefleri ve amaçları hakkında bilgiler aktardılar.

ŞAHİN, “ÇOCUKLARIMIZIN BİLİM IŞIĞIYLA BULUŞACAĞI ŞENLİĞİMİZE BÜTÜN HEMŞERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Yeşilyurt Kent Konseyi Binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Yeşilyurt Bilim Şenliği 25-28 Eylül tarihleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Hilal Park’ta gerçekleştirilecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün 50 Bin TL’lik Bilim ve Teknik Dergisi dağıtımı yaparak destek vereceği Bilim Şenliğimizde, Fizik, Kimya, Biyoloji, Elektrik-Elektronik, Yenilebilir Enerji, Mekatronik, Ahşap İşler Atölyesi, Robot Atölyesi, Havalı Deneyler, Yanmalı Deneyler, Bio Plastik Yapımı, Bilim sahne şovları ve Havacılık alanında 25 farklı faaliyetimiz 350 seans halinde öğrencilerimiz tarafından beğeniye sunulacak. İnönü Üniversitesi, TÜBİTAK, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenleyeceğimiz şenlikte dört Prof. Dr, iki Doç. Dr, iki Yard. Doç. Dr, altı Doktora Öğrencisi, altı öğretmen, on rehber görevlisi olmak üzere 30 kişi dört gün boyunca görev yapacaktır. Yeşilyurt Belediyesine ait Hilal Park’ta dört gün boyunca saat 10.00 ile 20.00 arası düzenlenecek olan, çocuklarımızın bilim ışığıyla buluşacağı şenliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Şenliğimize destek veren bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kurum ve kuruluşlarımızla aynı yöne bakarak ortaklaşa projeler üretmeye önem veriyoruz. Bizler milletimize en güzel hizmetleri ulaştırmakla mükellefiz, bunun içinde hizmetlerimizi diğer kurum ve kuruluşların desteklerini alarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ŞAHİN, “ HEDEFİMİZ; ÇOCUKLARIMIZIN BİLİMSEL DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN GELİŞMESİ”

Yeşilyurt Bilim Şenliğinin amacının çocukların bilimsel ufuklarına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür bilimsel çalışmalara, etkinliklere ve programlara her türlü desteği veriyoruz. Şenliğimizin temel gayesi de; çocuklarımızın düşünce dünyalarına katkı sunmak, bilimsel ufuklarını genişletmek, bilimsel düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkı sunmaktır.” diye konuştu.

PROF.DR. TÜRKMEN, “BİLİMSEL ÇALIŞMALARA ÖNEM VEREN YEŞİLYURT BELEDİYESİNİ KUTLUYORUM”

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı – TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Yeşilyurt Bilim Şenliğine büyük destek verip ev sahipliği yapacak olan Yeşilyurt Belediyesine bilimsel çalışmalara verdiği önemden dolayı teşekkürlerini sundu.

PROF. DR. TÜRKMEN, “GÜÇLÜ OLMAK İSTİYORSANIZ BİLİMDE DE GÜÇLÜ OLMALISINIZ”

Geleneksel hale gelen Yeşilyurt Bilim Şenliğinin çocukların bilimsel gelişimleri açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Prof. Dr. İbrahim Türkmen, “ Ülkemiz son yıllarda bilimsel anlamda TÜBİTAK başta olmak üzere çok önemli mesafeler kat ederken, dünya ölçeğinde büyük bir yarışın içerisindedir. Şu an Türkiye’nin bilimsel anlamda Bilim ve Sanayi Bakanlığımız, TÜBİTAK ve diğer kurumlarla bilime ve bilim dünyasına verdiği destek geçmiş yıllara oranla azımsanmayacak bir boyuta ulaştı ve ciddi seviyede farkındalık oluştu. Bilimsel gelişmelere çok ciddi destekler sunulması, ilkokul düzeyine kadar indirilmesi önemlidir. TÜBİTAK, mucitlik beceresi olan insanlarımızın fikirlerini değerlendirip bilimsel anlamda bir çıktıya dönüştürecek ciddi çalışmaları yapmaktadır. Malatya ise Belediyeler başta olmak üzere kurum ve kuruluşların destekleriyle bilimsel alanda önemli mesafe kat etti. Üniversitemizde bu tür etkinlikler düzenli olarak yapılmaktadır, bu bizim asli görevlerimiz arasındadır. Gaziantep, Şanlıurfa, Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl’ün de içinde bulunduğu kentlerin TÜBİTAK Bölge Koordinatörlüğünü başarıyla sürdürüyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin böylesine önemli bir şenliğe öncü olması, ev sahipliği yapması ve geleneksel hale getirmesi kayda değer bir yaklaşımdır. Dünya’daki güç ile bilim artık yan yanadır yani güçlü olmak istiyorsanız bilimsel olarak ta iyi olmanız gerekiyor. Ülkelerin gücü bilimsel seviyesiyle orantılıdır. Bilimsel çalışmaları ne kadar ilerletir ve güçlü hale getirirseniz gücünüzde o denli iyi olur. Güç aslında bilimden çıkar. Bu çalışmalara ilkokul düzeyinden başlamak gerekiyor” dedi.

KALAY, “ŞENLİĞİMİZE TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ”

Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ise, Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa faydalı ve verimli hizmetlerde bulunmaya devam ettiklerini ifade ederken, 25 Eylül’de başlayacak 3.Yeşilyurt Bilim Şenliğine tüm vatandaşları davet etti.

GÜLAÇTI, “AMACIMIZ; ÇOCUKLARIN BİLİME MERAKINI VE TEMASINI ARTIRMAK”

3.Yeşilyurt Bilim Şenliğinin başarılı geçmesi için kurum olarak gereken desteği verdiklerini söyleyen Bilim- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ise, “TÜBİTAK’tan temin etmiş olduğumuz yaklaşık yedi bin adet Bilim Çocuk ve Teknik Dergilerini şenlik sırasında çocuklarımıza hediye edeceğiz. Buradaki amaç; çocuklarımızın bilim merakını ve bilime temasını artırmaktır” diye konuştu.

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