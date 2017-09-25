Yeşilyurt Bilim Şenliği Başladı

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenip TÜBİTAK tarafından desteklenen 3.Yeşilyurt Bilim Şenliği coşkulu bir açılış töreniyle başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 3.Yeşilyurt Bilim Şenliğinin açılışında yaptığı konuşmada, “Bilime olan ilgiyi artırmak, çocuklarımıza bilimsel deneylerle farklı bakış açıları kazandırmak yerel yönetimlerin asli görevleri arasındadır. Belediye olarak bilimin tüm topluma yayılmasını destekliyoruz. Bilim Şenliğimizin bu açıdan farklı bir önemi vardır. Tüm vatandaşlarımızı dört gün açık kalacak olan şenliğimize davet ediyorum” diye konuştu.

3.YEŞİLYURT BİLİM ŞENLİĞİ BİLİME MERAKLILARI BEKLİYOR

Fahri Kayahan Bulvarındaki Yeşilyurt Belediyesi Hilal Park içerisinde hizmet veren Yeşilyurt Kent Konseyi Binası önünde gerçekleşen törene; AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı- TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Türkmen, AKP İl Başkan Yardımcıları, AKP Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, Kurum Müdürleri, akademisyenler, mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, Malatya ve Türkiye’nin farklı kentlerinden katılım gösteren Bilim ve Sanat Merkezlerinin yöneticileri, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı.

POLAT, “GENÇLERİN BİLİME YAKINLIĞINI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Birbirinden farklı bilim gösterileri ve atölye çalışmalarıyla dört gün boyunca meraklılarını ağırlayacak olan şenliğin açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, görevde bulundukları üç yıllık süre zarfı içerisinde halka daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini, özellikle gençlerin bilime yönelmesini çok önemsediklerini söyledi.

Bilim ve bilimsel etkinlikleri toplumun geneline yayma düşüncesinde olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Dünya’daki bilimsel ve teknolojik ilerlemeden geri kalmamak adına bu tür etkinliklerin ayrı bir önemi vardır. Bilimsel gelişmeleri toplumun tüm geneline yayılması için bizlerde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şenliğimizde geleceğimizin teminatı olan minik yavrularımıza bilimi hem öğretmeyi hem de öğretirken eğlenmelerini amaçlıyoruz. Bu sebeple de bilimi toplumun geneline yayma düşüncesindeyiz. İnönü Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz ve bu tür projelere destek veren TÜBİTAK ile birlikte düzenlediğimiz 3.Yeşilyurt Bilim Şenliğindeki temel amaç; çocuklarımızın ortaya koymuş oldukları bilimsel çalışmalarını bir yandan sunmaları ve teşhir etmeleri diğer taraftan da hem öğrencilerimizin hem de vatandaşlarımızın bilimsel gösterileri izlemeleridir. Öğrencilerimizin bilimsel düşünme aşamasındaki yaratıcı ruhlarının gelişimlerine katkı sunmak istiyoruz. Hilal Park içerisinde hizmet veren Kent Konseyi binamızın ön kısmında açılan 20 çadır içerisinde 40 farklı etkinlik düzenlenecek. Robot, yenilebilir enerji, kimya, fizik, biyoloji ve model uçak alanlarında bilimsel deneylerin sunumları yapılacak. Öğrencilerimize bilimsel deneyler üzerine eğitimlerde verilecek. Bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yaptığımız Yeşilyurt Bilim Şenliğin düzenlenmesi aşamasında katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PROF. DR. TÜRKMEN, “BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İLKOKUL DÜZEYİNE İNMESİ ÖNEMLİ”

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı- TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen’de üçüncüsü düzenlenen Yeşilyurt Bilim Şenliğinin TÜBİTAK’ın 4007 destekleme programı kapsamında düzenlendiğini ifade ederken şunları söyledi; “ Bilim Şenliğinin çok faydalı, verimli geçeceğine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize ilkokul çağından başlayarak üniversite çağına kadar bu tür bilimsel çalışmaların öğretiliyor olması çok değerli ve kıymetlidir. Dünya çok hızlı değişim ve dönüşüm sürecine giriyor, dünyadaki bilimsel değişimleri yakından takip etmeliyiz. Dünyadaki bu hızlı değişime ayak uydurmamız içinde bizlerinde bilimsel çalışmalarımızı artırmak, farkındalığı oluşturmak içinde ilkokul çağına indirmemiz gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesinin bu farkındalığı ilkokul çağından başlatacak şekilde bu şenliği organize etmesi takdire şayan bir durumdur. Belediye Başkanımız başta olmak üzere şenlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

KAYMAKAM SAKAR, “GENÇLERİMİZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA GELECEĞE TAŞIYACAK BİR ŞENLİK”

3.Yeşilyurt Bilim Şenliğine ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi ile destek veren tüm kurumlara tebrik ederek konuşmasına başlayan Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ise, “ Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeşilyurt Bilim Şenliğinin başta Ülkemize ve Malatya’ya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Geleceğimizi şekillendiren, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin bilimle geleceğe taşıyacak bu şenliğin düzenlenme safhasında destek veren başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BLD. BŞK. ÇAKIR, “ÇOCUKLARIMIZN GELİŞİMİ İÇİN FAYDALI BİR ETKİNLİK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da, Bilim şenliğinin çocukların gelişimleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çakır, “Çocuklarımızın başarılı olması, bilime olan ilgisi ve yakınlığı, araştırma kabiliyetinin gelişmesi, yeni keşifler yapabilmesi, zihin dünyasının ve ufkunun gelişmesi noktasında bu tür Bilim Şenliklerinin faydalı olduğu kanaatindeyim. Böylesine faydalı etkinliklerden iyi derecede yararlanacak olan çocuklarımızın eğitim hayatlarında o denli başarılı olacaklarına, bireysel gelişimlerinde katkı göreceklerine inanıyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ta kentimizin sosyal ve diğer alanlarda gelişime ışık tutacak hizmetlere her zaman öncelik tanıyoruz ve bu tür bilimsel çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz” dedi.

MİLLETVEKİLİ YAŞAR, “ŞENLİK, GELECEĞE YAPILAN CİDDİ BİR YATIRIMDIR”

AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise, tek amaçlarının genç neslin ufkunu açabilecek, gençlerin ve çocukların gelişime katkı sunacak hizmetleri artırmak olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük hizmetlerini takdirle karşıladıklarını sözlerine ekleyen Milletvekili Yaşar, “Türkiye’de ki tüm resmi ve sivil kurumlarımız çocuklar içindir. Tüm çaba ve gayretlerimiz çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamaktan ibarettir. Çocuklarımızın iyi ve erdemli bireyler olarak yetişip ülkemize faydalı hizmetler bulunmalarını sağlamak adına mücadele ediyoruz. Çocuklarımız varsa her şeyin anlamı vardır yoksa hiçbir şey beş kuruş etmez. Bilim Şenliği gibi faydalı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyeler kentlerin imarı, alt ve üst yapıları, yolu, trafiği, su, kanalizasyon, park ve sosyal alanları başta olmak üzere insanların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler üretirler bunlar önemlidir fakat bunlar o gün yaşayan insanlar için gereklidir. Asıl gerekli olan bugünden hemen sonuç alınamayacak işlere yatırım yapmak, ikincisi insana yatırım yapmaktır. Bu nedenle tebrik ederek kutladığım Yeşilyurt Belediyesi siyaset için riskli olan hemen sonuç vermeyen işlere yatırım yapıyor, bu gibi faydalı etkinliklere öncelik tanıyor. Yerel ve ulusal düzeydeki temel ihtiyaçları bürokrasimiz zaten karşılıyor. Siyasetin görevi gelecekteki ihtiyaçları, sıkıntıları ve riskleri ön görerek ona göre bu günleri dizayn etmek, bugünden yarınlara yürümektir. Önemli olan geleceğe yatırım yapmak ve geleceği inşa etmektir. Yeşilyurt Bilim Şenliği de geleceğe yapılan faydalı bir yatırımdır” diye konuştu.

YANMALI DENEY SIRASINDA HEYECANLI ANLAR YAŞANDI

Protokol konuşmaların ardından Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde faaliyetlerde bulunan Bilim Avcıları ekibinden Beren Mestan, üç aşamalı yanmalı deneyini davetlilerle paylaştı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği sahne gösteri heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri Malatya ve Türkiye’nin farklı kentlerinden katılım gösteren Bilim ve Sanat Merkezleri tarafından açılan bilim çadırlarını ziyaret ederek bilimsel çalışmaları izlediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat’ta öğrencilerin deneylerine katıldılar.

ŞENLİK DÖRT GÜN SÜRECEK

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası önünde kurulan 20 ayrı çadırda 28 Eylül’e kadar devam edecek 3.Yeşilyurt Bilim Şenliği’nde bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye / laboratuar çalışmaları, tematik bilim oyunları ve yarışmalar düzenlenecek. Tüm atölyelerde, başta küçük yaştakiler olmak üzere, tüm katılımcıların, faaliyetler yoluyla temel bilimsel olguları fark etmeleri, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanıyor. Öğrencilere yönelik çeşitli eğitimlerinde verileceği etkinliklere 30’ a yakın akademisyen rehberlik edecek.

BATTALGAZİ BİLİM ŞENLİĞİ 27 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Bu arada Battalgazi Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştireceği ‘Bilim Şenliği’ 27-30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenliğe, öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Tarihinden alığı ışığı bu güne taşıyan Battalgazi Belediyesi ile geleceğin bilim insanlarına kapı aralayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, 27-30 Eylül 2017 tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Meydanı’nda yapılacak. 27 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da açılışı yapılacak olan Bilim Şenliği kapsamında, teknoloji, astronomi, biyoloji, eğlenceli bilim, tarih ve arkeoloji, kimya, fizik, matematik, sahne gösterileri ve sanat atölyelerinin yer alacağı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği’nin amacına dikkat çekilerek, “Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmektir. Öğrencilerin gözlem yaparak, “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sormalarına, kendi düşünce ürünleri olan projelerini geliştirmelerine fırsat yaratmak, öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, günlük hayatın içindeki ayrıntıların, bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini keşfedip yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak, öğrencilerin alan çalışması, kontrollü deney gibi bilimsel çalışma süreçlerini, bu ve bundan sonra yapacağı projelerde kullanabilmeleri için onlara uygulama olanağı sunmak, bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini desteklemek, etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek, bilimsel uygulamaları toplum ve birey ile buluşturarak toplumun, bireylerin bilim yapma sürecine dâhil olma cesaretini verebilmektir” denildi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com