Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Kurulu

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi 1.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Seçime tek liste halinde katılan Tayfun Özcan, Gençlik Meclisinin ilk Başkanlığına seçildi.

Yeşilyurt Kent Konseyi binasında gerçekleşen 1.Olağan Genel Kurula Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Siyasi Partilerin Gençlik Temsilcileri, İnönü Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve Kent Konseyi Üyeleri katıldı.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, yaptığı konuşmada “Gençlerimiz okuyan, araştıran, geliştiren ve neticelendiren bir anlayışla hareket ederek ülkemizin gelişimi ve ilerlemesine katkı sunacaklar” dedi.

“YEŞİLYURT KENT KONSEYİ PROJE ÜRETME MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞECEK”

Yeşilyurt Kent Konseyinin Malatya ve Yeşilyurt’un eğitim, sosyal ve kültürel açıdan daha ileri bir düzeye ulaşmasına katkı sunması adına kurulduğunu hatırlatan Çobanoğlu, “Şehrimize ve Yeşilyurt İlçemize faydalı olacağına inandığımız için Kent Konseyini kurduk. Kent Konseyi gençlik meclisimizde görev alacak kardeşlerimiz geliştirecekleri projelerle şehrimiz ve ilçemizin kültürel ve sosyal açıdan daha ileriye gitmesini sağlayacaktır, bizde elimizden gelen tüm desteği vereceğiz, onların önünü açacağız. Kurulduğumuz günden bugüne kadar birçok projenin altına imza attık. Gençlerimizin eğitimine çok önem veriyoruz. Kent Konseyimizin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Malatya İnönü Üniversitesi başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’deki farklı üniversitelerden gelen hocalarımızdan bir danışma kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul tarafından belirlenen müfredat bahar ve güz dönemi olmak üzere 8’er haftalık bir eğitim programları ile öğrenci kardeşlerimize sunulmaktadır. KOSGEB İl Müdürlüğü ile yaptığımız ortak protokol neticesinde gençlerimizi girişimcilik alanlarında teşvik ediyoruz. Genç kardeşlerimiz ile gönüllü olarak okullardaki öğrencilere başta sağlık faaliyetleri olmak üzere çeşitli faaliyetler yapıyoruz. İnşallah bundan sonra Yeşilyurt Kent Konseyi Malatya’daki genç kardeşlerimizin buluşma ve insanlık için proje üretme merkezi haline gelecek” dedi.

“TÜRKİYE, OKUYAN, ARAŞTIRAN, PROJE ÜRETEN BİR GENÇLİKLE DÜNYA’DA SÖZ SAHİBİ OLACAK “

Çobanoğlu konuşmasının devamında gençlere bazı tavsiyelerde bulunurken, “Sizler çok büyük bir medeniyetin mensubusunuz. Sizler Çanakkale’de destan yazan dedelerin torunlarısınız. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Okuyan, araştıran, geliştiren ve neticelendiren gençler olacaksınız. Gençlerimizle el ele vererek bu vatan için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız, projeler üreteceğiz. Türkiye’nin yeniden lider ülke olması, büyük Türkiye idealine ulaşması için yapmamız gereken çok fazla çalışma var, eksik kalanları sizler tamamlayacaksınız. Gençlik Meclisine seçilecek olan Başkanımızı ve Yürütme kurulunu şimdiden tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TAYFUN ÖZCAN SEÇİLDİ

Divan Başkanlığının seçiminden sonra yapılan oylamada seçime tek liste halinde katılan Tayfun Özcan oy birliği ile Gençlik Meclisinin ilk Başkanı olarak seçildi.

Yürütme Kurulunda ise Muhammed Çobanoğlu, Gözde Nur Karagöz, Eda Tulu, Ömer Konakçı, Oğuzhan Önver, Betül Koç, Ekin Karaman, Kadir Güven, Ömer Bahadır Aytemur ve Hıdır Yılmaz görev yapacaklar.

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