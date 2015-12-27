Yeşilyurt Logosu Hangisi Olsun?

Yeşilyurt Belediyesi’nin 1Ekim – 5 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Logo Tasarım Yarışması” sona erdi. 537 katılımcının 1083 eserle katıldığı yarışmanın sonunda seçilen üç eser, halk oylaması için Yeşilyurt Belediyesi’nin “www.malatyayesilyurt.bel.tr” adresli resmî web sitesinden yayınlandı. Eserler, 19 Aralık Cuma günü saat 24.00’e kadar halk oylaması için sitede kalacak.

Jüri Üyeleri Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yakup Öztuna, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı, Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yüksel Göğebakan, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Özdemir ve Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Berkant Perktaş tarafından değerlendirilen eserler arasından seçilen üç eserin sahipleri, ödülleri almaya hak kazandı. İkinci aşama olan halk oylamasının sonuçları Başkan Polat tarafından değerlendirildikten sonra, hangi eserin Yeşilyurt Belediyesi’nin logosu olacağına karar verilecek.