Yeşilyurt Meclisi Nisan’ı Tamamladı

Nisan Ayı 1.Oturumunda Encümen ve İhtisas Komisyonlarında görev alacak Meclis Üyelerini belirleyen Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2.Oturumunda ise komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen 2.Oturum toplantısında öncelikle açılış ve yoklama yapılırken ardından 03 Nisan 2018 tarihli 1.Oturum Toplantısı karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

ENGELSİZ PARK İÇERİSİNDEKİ MESCİD İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE TAHSİS EDİLDİ

Nisan Ayı 1.Oturum toplantısında görüşüldükten sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Engelsiz Park içerisindeki Mescidin Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine yönelik gündem maddesi görüşüldükten sonra onaylandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notları ve Uygulama Etap sınırı içinde ki çekme mesafelerinde plan tadilatına dair hazırlanan İmar Komisyonu Raporu onaylanırken, imarla ilgili diğer maddeler görüşüldükten sonra kabul edildi.

MAYIS AYI TOPLANTISI 2 MAYIS’TA

Gündemindeki 12 maddenin ertelenmesine, altı madeninin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Nisan Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mayıs Ayı toplantısını 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14:00’da gerçekleştirecek.

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