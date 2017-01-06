Yeşilyurt Meclisi Ocak Toplantılarını Tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak Ayı 2.Toplantısında gündemdeki maddeler, komisyon raporları, teklifler ve önergeleri tek tek görüşerek onayladı. Başkan Polat, Meclisin açılış konuşmasında İzmir’de meydana gelen terör saldırısını kınadı.

MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak Ocak Ayı 1.Oturum Meclis Toplantısı’na ait karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Yoklamanın ardından meclise sunulan iki önerge oy birliği ile gündeme dâhil edildi.

BAŞKAN POLAT, “TERÖR İZMİR’DE BİR KEZ DAHA ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ”

Meclisin açılış konuşmasında İzmir’de meydana gelen ve biri polis olmak üzere iki vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırını kınayan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İzmir’de meydana gelen terör saldırısını lanetliyorum. Terör saldırıları ile ülkemizi iç savaşa götürmek ve birliğimizi parçalamak isteyenlere karşı dimdik ayakta durmaya ve ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Bizler bir ve beraber hareket ettiğimiz müddetçe bu terör belasından kurtulacağız. İzmir’deki hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde satışı yapılan ve Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere Caterpiller marka Geryder’in alınması onaylandı.

İmar Komisyonu raporu doğrultusunda, Yeşilyurt Belediyesinin görev yetki sahasında bulunan Tecde Mahallesinde 5602 ada üzerinde bahse konu olan bölgede belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için söz konusu adanın bir bölümünün Belediye hizmet alanı fonksiyonu verilmesiyle ilgili planlama çalışmaları için süreci hızlandırmak adına 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi kararlaştırıldı.

KONAK’A SPOR TESİSİ YAPILIYOR

Belediye Meclisi, Konak Akademi Spor Kulübü tarafından yaptırılması planlanan, hayırsever bir vatandaşın destek verdiği Kapalı Spor Salonun yapım işi için Konak Mahallesinde belirtilen alandaki planda değişikliğe gidilmesine karar verdi.

11 MADDE ERTELENDİ, 15 MADDE KABUL EDİLDİ

2017 Yılı Ocak Ayının ikinci oturumunda 15 madde tek tek görüşülerek karara bağlanırken, 11 madde ise Şubat ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat toplantı sonunda alınan tüm kararların Malatya ve Yeşilyurt İlçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 7 ŞUBAT’TA

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Şubat Ayı toplantısı 07 Şubat 2017 Salı günü saat 14.00’de MAŞTİ karşısındaki İdari Bina toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Bülten