Yeşilyurt Meclisi’nde ‘İt- Yiğit’ Gündemi

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarına başladı. Köylüye kızan bir memurun yaptığını ‘düzeltme’ de gündemdeydi..

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Üçgöze Mahallesi’nde bulunan ‘İt Obası’ mezrasının adının değiştirilmesi için harekete geçti. Yeşilyurt Belediye sınırlarındaki Üç Göze mahallesinde ‘Yiğit Ovası’ olarak bilinmesine rağmen 50 yıl önce kadastro yetkilileri tarafından sehven ‘İt Ovası’ olarak kayıtlara geçen mezra isminin Yiğit Ovası olarak değiştirilmesine ilişkin Meclis Üyeleri tarafından sunulan önerge gündeme alındıktan sonra oy birliği ile Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başkanlığında toplanarak Mayıs ayı çalışmalarına başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem dışı verilen teklifler okunduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclisin yeni üyesi Şireci

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle meclis üyeliğinden istifa AKP’li Hüseyin Kalan’dan boşalan Meclis Üyeliğine İlçe Seçim Kurulu tarafından Mehmet Şireci’nin atanmasına ilişkin Meclis Üyeleri bilgilendirildi. Mehmet Şireci, Malatya’nın büyükşehir olmasından önce iki dönem AKP’den İl Genel Meclisi üyeliği yapmıştı.

2016 Mali Yılı kesin hesabı onaylandı

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Kesin hesabı onaylandı. Yeşilyurt Belediyesinin 2016 Yılı Gelirleri 95 Milyon 079 Bin 759 TL, Giderleri 122 Milyon 390 Bin 662 TL bütçenin ise 130 Milyon 460 Bin TL olarak açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından bu yıl 6.’cısı gerçekleştirilecek olan Anadolu Kitap Fuarında dağıtılmak üzere ilçe genelinde 11. Sınıflarda okuyan öğrencilere 10’ar TL’lik indirim çeki verilmesi kararlaştırıldı.

Bostanbaşı Mahallesi 254 ada 2 No’lu parselde bulunan Belediyeye ait arsa hissesisin kat karşılığı satışı için encümene yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Gündemdeki birçok madde Cuma günü yapılacak ikinci oturumda görüşülmek üzere ertelenirken, bazı dairelerden gelen teklifler ise ilgili komisyona havale edildi.

İt Obası hikayesi

Üç Göze mahallesinde, belediye ve bazı diğer resmi kayıtlarda ‘Yiğit Obası’ olarak geçmesine rağmen tapu ayıtlarında ‘İt Obası’ olarak geçen mezranın adının değiştirilmesi için bazı meclis üyeleri tarafından önerge verildi. Önerge mecliste gülüşmelere yol açarken, AKPli bir meclis üyesi söz konusu ismin nasıl ve neden verildiğine ilişkin şu hikayeyi anlattı:

“Aslında orası gerek belediye kayıtlarında gerekse diğer birçok resmi kayıtlarda ‘Yiğit Obası’ olarak geçiyor. Ancak bölgedeki kadastro çalışması sırasında kadastro memuru köylülerle tartışınca, ‘Ben size öyle bir şey yapacağım ki hiç unutmayacaksınız’ diyor ve kadastro kayıtlarına ‘İt Obası’ olarak yazıyor. Asırlardır ‘Yiğit Obası’ olarak bilinen yer böylece kadastro kayıtlarına ‘İt Obası’ olarak yazılıyor. Şimdi bunun düzelteceğiz.”

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mayıs ayı ikinci oturumunu 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 09.00’ da gerçekleştirecek.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com