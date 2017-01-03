Yeşilyurt Meclisi’nde Kadrolaşma Tartışması

Yeşilyurt Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya, CHP Grubunun, Yeşilyurt Belediyesi’nde çalışan birçok insanın emekliliğe zorlandığı ve yerine bazı cemaat ve gruplara mensup insanların alınmak istendiği iddialarını gündeme getirdiği soru önergesi üzerine kadrolaşma tartışması yaşandı. İddialar üzerine konuşan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bizim temel felsefemiz; liyakat ve ehliyet üzerine insanları çalıştırmaktır. Yeşilyurt Belediyesinde kuralların hâkim olduğu bir yönetim anlayışı vardır. Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklarımızı kime dokunursa dokunsun harfiyen uygularız” açıklamasında bulundu.

Hacı Uğur Polat başkanlığındaki toplantının birinci oturumu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem dışı verilen teklifler okunup gündeme alındıktan sonra maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem öncesinde İstanbul’daki eğlence merkezinde yaşanan terör saldırısını kınayarak, birlik beraberlik çağrısında bulunan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Ülkemiz büyük bir komplo karşısında kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Terör örgütleri dört bir taraftan hep birlikte ülkemize saldırmaktadır. Terör örgütlerinin isimleri farklı olsa da sahipleri ve hizmet ettikleri aynı yerdir. FETÖ, DAEŞ, PKK, PYD, DHKP-C bunların hepsi terör örgütüdür. Bunların birisi dini birisi etnik çerçevede birleşerek bu milletin geleceğine ipotek koymak, ülkenin geleceğini karanlığa çevirmek için el birliği yapmış durumdalar. İnşallah milletimizin birliği, beraberliği tüm komplolar karşısında galip gelecektir. Devletimizde bu terör örgütleri olduğu yerde boğup bitirilecektir” diye konuştu.

Denetim komisyonu üyeleri belirlendi

Meclis toplantısında, Denetim Komisyonu’nda görev alacak isimler yapılan gizli oylama ile seçildi. Seçimler sonucunda Ramazan Mağden, Nurettin Durmaz, Ümit Dağılmışgül, A.Kadir Eyidemir ve Seydi Erkuş, denetim komisyonuna seçildiler.

Meclisin toplanma günü her ayın ilk Salı günü olarak belirlenirken, 2017 yılında tatil yapılmaması kararlaştırıldı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin 2017-2018 yıllarını kapsayan ‘İç Eylem kontrol Planı’ ile Zabıta Müdürlüğüne Tuğrul Budak’ın asaleten atandığı meclis üyelerine bilgi verildi.

30 milyon TL borçlanma yetkisi

Mecliste 9 ayrı gündem maddesi olarak gelen teklifler doğrultusunda alt yapı, kilit taş, çöp konteyneri, park ve bahçeler ile diğer birimlerin yaklaşık 30 milyon TL tutarındaki yatırım projeleri için Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesi kabul edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifinde “Stratejik plan çerçevesinde yapılması uygun görülen her türlü iş ile beraber Toplu Konut İdaresi Başkanlığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, İller Bankası ile ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalardan, yurt içi ve yurt dışındaki yabancı finans kuruluşları ile yabancı bankalardan kredi şeklinde borç alma ve işlemlerini takip etme, sözleşme ve kredi şartlarını kabul ve imza etme, alınacak borç ve kredi anlaşma yapma, sözleşmeleri imzalama, kefalet ve teminat mektubu alma, Leasing usulü ile yurt içi ve yurt dışındaki firmalardan araç ve iş makinelerini satın alma, sosyal yardımda bulunmaya, meclis üyelerini ve belediye çalışanlarını yurt içi ve yurt dışına göndermeye, ilçemiz öğrencilerini yurt içi seyahatlere göndermeye, yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında ihtiyaç halinde TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte protokol imzalamaya, belediye adına yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve borçlanmadan dolayı Belediyemize ait gayrimenkulleri ipotek etmeye, ilçemizin kültürel, sosyal tanıtımı kapsamında Ulusal ve Uluslararası festival, yarışma, şölen, konferans, turnuva, spor müsabakası, seminer gibi organizasyonları düzenlemeye ve yapmaya bu amaçla açık hava ilanlarının yapılmasına, ilan tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemeye etkinlik ve müsabakalarda dereceye girenlere ödül verme” konuları yer aldı.

CHP grubu kadrolaşma iddialarını sordu

Meclis toplantısında CHP’li üyeler verdikleri önerge ile Belediyedeki kadrolaşma iddialarını gündeme getirdi. Önergede, Yeşilyurt Belediyesi’nde çalışan bazı elamanlara bir süredir emekli olmaları yönünde baskı yapıldığı belirtilerek, bir dizi soru yöneltildi. Önerge üzerinde konuşan Günnur Tabel, “Yeşilyurt Belediyesi’nde personel fazlalığı mı var? Bu iddialar doğru mudur? Doğruysa şayet çok acıdır. Herkesin yaşadığı 15 Temmuz’un sebebi belli grupların kadrolaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı acıları tekrar yaşamamak için belli cemaat veya gruplara göre kadrolaşmak yerine liyakat sistemine göre eleman alınması ve çalıştırılması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz” dedi.

Önergedeki iddialara yanıt veren Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, temel felsefelerinin ehliyet ve liyakat üzerine insan çalıştırmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklarımızı kime dokunursa dokunsun harfiyen uygularız. Benim, Başkan Yardımcılarımızın, Meclis Üyelerimizin yakını bile olsa kurallara göre yönetmektir, baştan beri bu kurallara hassasiyet gösteriyoruz. Herkese karşı şamil olmak için belirlenen sistemde çalışıyoruz. Bundan sonra da Allah’ın izniyle bu anlayışta çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadrolaşmayla ilgili bir mantık ve felsefe bizde olmaz. En alttan en üste kadar bütün çalışanların liyakat ve ehliyeti bizim için önemlidir. Meclis toplantılarında her şeyi en şeffaf ve açık şekilde konuşuyorum ve cevabını da veriyorum. Korkacak, gizleyecek, açıklayamayacak sıkıntımız yoktur Allah’a şükür. “Sarımsak yemedik ki ağzımız koksun” diye çok güzel bir söz vardır. Basının, halkın, meclis üyelerinin karşısında başımı öne eğecek, susacak, başımı yana çevirecek hiçbir faaliyetimiz yoktur. Bugüne kadar olmadı bundan sonra asla olmayacaktır. Benim en büyük hassasiyet gösterdiğim nokta; kişilere göre kararlar alınmayacak, kurallara göre kararlar alınacak. Kurallar konulacak, kurallarda kime dokunursa dokunsun uygulanacak.”

Ağırlıklı imar konularından oluşan teklifler imar komisyonuna havale edilirken, CHP’nin Cemal Gürsel Mahallesi Gökalp Sokağının isminin Özgecan Aslan olarak değiştirilmesi yönündeki teklifi, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kaynarca Mahallesinde yapımı tamamlanan Semt Konağının yan tarafında bulunan alanın satın alınmasıyla ilgili gündem maddesi de kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak ayının ikinci oturumunu 6 Ocak Cuma günü saat 10.00’da yaparak imarla ilgili maddeleri ve diğer teklifleri karara bağlayacak.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com