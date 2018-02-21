“Yeşilyurt Sağlıklı ve Planlı Büyüyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde, AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı ile 82 mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısında Yeşilyurt İlçesinin çehresini değiştiren yatırımlar ve hizmetler ele alındı.

“MUHTARLARIMIZ VE HEMŞERİLERİMİZLE AYNI YÖNE BAKARAK İLÇEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ”

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bölgesinde ve Türkiye’de örnek ilçe olma hedefine koşar adımlarla ilerleyen Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımların ve projelerin temelinde birlik ve beraberlik vardır. Biz muhtarlarımızla ve hemşerimizle el ele verip, aynı yöne bakarak kentimizi ve ilçemizi büyütmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki gelişim ve değişimin hızla yaşanmasının tek nedeni, birlik ve beraberliğimizdir.” diye konuştu.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ; BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ”

Mahalle muhtarlarının görüş ve düşüncelerine her zaman kıymet verdiklerini ifade eden Başkan Polat, “Yeşilyurt, bir bütün halinde gelişimini sürdürmektedir, bizim en büyük gücümüz; kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizdir. Yeşilyurt’un emrindeyiz, hemşerilerimize hizmet etmek bizim için şereftir. Malatya’nın gelişen yüzü Yeşilyurt, sağlıklı ve planlı bir şekilde büyümesini sürdürmektedir. 30 Mart 2014 tarihindeki seçimlerinde göreve geldiğimizde Büyükşehir’e Büyük ilçe hedefiyle yola çıktık, bu hedefe ulaşmak içinde çok ciddi mesafeler aldık. Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt sloganıyla başlattığımız hizmet atağımızın temeline hepimiz için kavramını yerleştirdik. Dört yılda nüfusu 44 bin civarında artış gösterip 311 bin 764’lük nüfusa ulaşan Yeşilyurt’un Malatya’nın en büyük ilçesi olması nedeniyle üzerimizdeki sorumluluklar bir kat daha arttı. Bu artışı hesap ederek ilçemizdeki büyümenin planlı olması adına alt ve üst yapı hizmetleri, sosyal, kültürel, çevresel ve eğitim hizmetlerimize yoğunluk verdik. Bir yandan bu büyümenin sağlıklı olması için hizmetlerde bulunurken diğer taraftan mevcuttaki mahallelerimizin sorunlarını tek tek çözüyoruz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında desteklerini esirgemeyen, görüş ve önerileriyle bize her zaman yardımcı olan muhtarlarımız yatırımlarımızın hayata geçmesinde önemli rol oynamaktadırlar. ” dedi.

“HER MAHALLEDE EMEĞİMİZ, HİZMETİMİZ VE ALIN TERİMİZ VAR”

82 mahallenin tamamında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin görülebileceğini hatırlatan Başkan Polat, “ Hizmetlerimizin en büyük şahidi muhtarlarımızdır. Bizler muhtarlarımıza bir telefon kadar yakınız, mahalleyle ilgili hangi sıkıntı varsa ilgili Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimiz hemen o mahalleye gidiyor, tespit edilen sorunları da çok kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Mahallesindeki 7’den 70’e herkesin sorunlarıyla yakından ilgilenen, sıkıntıları anında bize ileten muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımızdır, sizin görüşlerinizle ilçemizdeki değişimi gerçekleştiriyoruz. Merkez ya da kırsal mahallelerimizin tamamına alnımız ak, başımız dik bir şekilde gidiyoruz. Tüm bölgelerimizde emeğimiz, hizmetlerimiz ve alın terimiz var, biz millete hizmet için göreve geldik, bunu da layıkıyla yerine getirmek için hiç durmadan çalışıyoruz. AK Belediyeciliğin temel felsefesi de budur zaten. Bizim örnek aldığımız tek isim 1994 yılında devr aldığı İstanbul’u dünya kenti yapan ardından Başbakanlık ve devam eden Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkemizi çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye çapında ses getiren yatırım ve projelere önem veriyoruz. Keşke projemizle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirilmek bizim adımıza gurur vesilesidir, tüm hemşerilerimiz adına aldığımız bu ödül bizim birlik ve beraberliğimizin eseridir.” dedi.

“BAŞBAKANIMIZI MALATYA VE YEŞİLYURT’A YAKIŞAN SEVİYEDE MİSAFİR ETMELİYİZ”

Başkan Polat konuşmasının sonunda,24 Şubat 2018 Cumartesi günü AK Parti Malatya 6.İl Kongresine katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım’ı Malatya ve Yeşilyurt’a yakışır şekilde misafir edilmesi gerektiğini hatırlatırken, mahalle muhtarlarının desteklerini beklediklerini ifade etti.

“YEŞİLYURT’TA GİTTİĞİMİZ HER MAHALLEDE BELEDİYE HİZMETLERİNİ GÖRÜYORUZ”

AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı ise, Yeşilyurt İlçesinde görev yapan 82 mahalle muhtarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti paylaştıktan sonra yaptığı konuşmada, “Yeşilyurt’u böyle birlik ve beraberlik içerisinde görünce Yeşilyurt Belediyesinin başarısının nereden geldiğini daha iyi anlamış olduk. Yeşilyurt Belediyesinin başarılı hizmetlerinin arkasında muhtarlarımızın birlik ve beraberliği ile Belediye Başkanımıza vermiş oldukları destekleri vardır. İlçemizdeki kardeşliğin, saygı ve sevginin üst seviyede olması ülkemiz, bölgemiz ve kentimiz adına önemlidir. Muhtarlarımıza değer veren, önemseyen, hepimize muhtarların önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanımız ‘Ben Türkiye’nin Muhtarıyım” diyerek sizlere verdiği önemi her platformda ortaya koyuyor. Görev yaptığı mahalledeki tüm sorunları yakından bilen, insanların iyi ve kötü günlerinde yanında olan muhtarlarımız bizimde görüşlerine başvurduğumuz güvendiğimiz insanlardır. Dört yıl içerisinde kentimizin genelinde ki nüfus 17 bin civarında artarken sadece Yeşilyurt bölgesinde bu artış 44 bin civarında yaşandı ve diğer ilçelerden veya kentlerden buraya göç geliyor. Burada yapılan hizmetler, açılan yollar, sosyal yaşam alanları, sosyal tesisler, insanların birbirilerine olan güven ve saygıları, sakin ve güvenilir ilçeler arasında yer alması, birlik ve beraberliğin getirdiği kazanımlarla Yeşilyurt’un büyüyen bir konumda olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Nüfus artışıyla birlikte açılması gereken yollar, park alanları, sosyal tesisler ciddi emek demektir, başarılı bir ekibe sahip Belediye Başkanımızda tüm gücüyle Yeşilyurt’a hizmet ediyor. Belediye Başkanımız bu hizmetlerin haricinde İller Bankasından gelen geliri artırmak adına da konutlar üretiyor ve kaynaklar oluşturup ilçenin planlı ve sağlıklı gelişimi için çalışıyor. Ziyaret ettiğimiz her mahallede Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini yakından görüyoruz ve göğsümüz kabarıyor. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hepimizin tek amacı var o da; vatanımız için çalışmak ve hizmet etmektir. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesabını bozmak için birlikteliğimizi koruyacağız, saflarımızı daha sık tutacağız, onların tüm oyunlarını bozacağız ve vatanımıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı’da, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenecek İl Kongresine tüm muhtarları ve ailelerini davet etti.

Toplantı sırasında istek ve önerilerini paylaşan mahalle muhtarları da, yapımı tamamlanarak anahtarları teslim edilen 11 adet ‘Muhtar Evi’ projesi başta olmak üzere yapılan diğer hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısına AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı, AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Caner Kaymaz, Muhtar Derneklerinin Başkanları ve 82 mahalle muhtarı katıldı.

Bülten- malatyahaber.com