“Yeşilyurt’a 7/24 Hizmet Ediyoruz”

İnönü Mahallesinde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Yeşilyurt’un kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamaya yönelik fiziki çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. İnönü mahallemizin kemikleşen sorunlarına kalıcı çözümler getirirken, üstyapısını da yeniliyoruz” dedi.

“İLÇEMİZİN YAŞAM STANDARTINI YÜKSELTİYORUZ”

Yeşilyurt’ta ki ulaşım ağının daha güçlü hale gelmesi adına devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Mahallesi Mavigöz Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, öneri ve isteklerini dinledi.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN HİZMETLERİ GURUR VERİCİ”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnun olduklarını ifade eden İnönü Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey, “Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetler gurur verici, gözlerimiz yaşarıyor. İstediğimiz hizmetleri almanın huzuru içerisindeyiz, tabiî ki çalışmalar olurken sıkıntılar yaşandı, bizler bunları normal karşıladık çünkü alt yapı çalışması zor bir iş, sonuçta tamamlandı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

“YEŞİLYURT’UN DÖRT BİR TARAFINDA ÇALIŞIYORUZ”

İnönü mahallesindeki sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, asfalt çalışmalarının tek bir bölgede değil çok farklı cadde ve sokaklarda çeşitlendirilerek devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara verdikleri kaliteli ve kalıcı hizmet sözünü yerine getirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Hizmet için verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz; alt ve üst yapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Yeşilyurt’tur. Kentimizdeki ve ilçemizin farklı bölgelerindeki ulaşım ağını nitelikli hale getirme, hizmetlerin kalıcı ve sürekli olması için öncelikle su, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz gibi alt yapı yatırımların tamamlanması gerekiyor, değişime öncülük eden bu hizmetler sırasında bazı sıkıntılar doğal olarak yaşanıyor. İlçemizin modern ve yaşam düzeyi yüksek bir görüntüye kavuşması sırasında verilen rahatsızlıktan dolayı tüm halkımızdan özür dileriz, haklarını bizlere helal etsinler. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntılar yaşanmazsa bu güzelliklerde ortaya çıkmaz. Gerek MASKİ gerekse de diğer alt yapı çalışmalarını yapan kurumlarımız bu mahallemizdeki çalışmalarını tamamladıktan sonra bizlerde çok hızlı bir şekilde mahallemizin araç ve yaya trafiğini daha güçlü hale getirmek adına sıcak asfalt serimini tamamladık.” dedi.

“İNÖNÜ MAHALLEMİZİN YAPISI DEĞİŞTİ, STANDART YÜKSELDİ”

İnönü Mahallesindeki 30 sokaktan 29’unun kendi sorumlulukları alanında bulunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Polat, “İlçemizin gelişime açık, insan ve araç trafiğinin yoğun bir şekilde yaşandığı İnönü Mahallemizdeki sadece ana cadde Malatya Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğu altında, diğer caddelerdeki yenileme çalışmalarını bizim ekiplerimiz yapmaktadır. 29 caddenin 20’sinde peyzaj çalışmaları, çevre düzenlemeleri, cep otopark, kilit taşı döşeme, kaldırım yenileme gibi çalışmaları yaparak caddelerimizin prestij seviyesini ve standartını yükselttik. Diğer caddelerimizdeki değişim ve dönüşüm çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çünkü insan hayatında en önemli şey standartları yüksek bir hayat oluşturabilmektir. Bizlerde bunun için uğraşıyoruz. İnönü mahallemizin bütününde devam eden çalışmalar sırasında ekiplerimize yardımcı olan mahalle muhtarımıza, mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. İnönü Mahallemiz bu yenileme ve değişim hizmetleriyle çok modern bir yapıya kavuşacak, mahalle sakinlerimiz huzur ve güven içerisinde sosyal yaşamlarına devam edecekler” şeklinde konuştu.

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