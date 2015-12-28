Yeşilyurt’ta Altınordu Modeli

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup takımı Malatya Yeşilyurtspor’un Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, “Altınordu Kulübü’nün yaptığı gibi alt yapıdaki filiz lisanslı oyuncuları kullanacağız” dedi.

Kulüp Başkanı Sucu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, alt yapı ve tesis çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, hedefin alt yapıda Altınordu takımının uyguladığı modeli getirmek olduğunu söyledi. Sucu, “Hakikaten iyi bir takımımız var. Biz geçen yıl bu takımı aldığımız zaman öncelikli hedefimiz alt yapı ve tesis dedik. Şimdi Allah’a çok şükür oraları bitirdik. Tabi ilerleyen günler için çok değişik düşüncelerimiz var. Bunları masaya yatıracağız, sizlerle de paylaşacağız. Mesela Altınordu gibi alt yapıdaki filiz lisanslı oyuncuları kullanacağız. Yani biz bir çatı görevi göreceğiz. Malatya’daki amatör takımlarla bir istişare yaparak İnşallah bunu bir basın toplantısıyla sizlere açıklayacağız. Amatör takımlardaki filiz lisanslı sporcuları buraya taşımak suretiyle bir okul oluşturmayı düşünüyoruz. Şimdiki hedeflerimizden birisi de bu. Bölgesel Amatör Lig’de de iyi bir takım yaptık ama diğer takımlar da çok büyük paralar harcadı. Çok iyi takımlar yaptılar. Bizim şuan 22 kişilik kadromuzun aşağı yukarı 14-15’i Malatya’nın çocukları. Alttan da gelecek çocuklarımız var. Şuan onlar da idmandalar. Bizim bu seneki hedefimiz ligi iyi bir yerde bitirmek. Seneye de Allah ne gösterir onu bilmiyorum. Biz eksiklerimizi yavaş yavaş giderdik. Rabbim inşallah o mutlu günü de bize gösterir. Ama bu sene olursa ona da yapacak bir şey yok. Takım gittiği yere kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizlerde takip ediyorsunuz zaten” dedi.

Sucu, bu hafta oynayacakları Belen maçını da değerlendirdi. Zorlu İskenderun deplasmanından puan yada puanları hedeflediklerini belirten Scu “Bu hafta İskenderun’a gideceğiz. Belen ile çok önemli bir maçımız var. İnşallah oradan iyi bir sonuçla geliriz. Puan sıralamasında da iyi bir noktada olmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlara tek tek bakıyoruz. Şimdi önümüzde bir Belen maçı var. İnşallah oradan da iyi bir sonuçla geliriz” diye konuştu.