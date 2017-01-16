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Malatya Haber -

Yeşilyurt’ta Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi

Yeşilyurt’ta Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi
  • 16.01.2017
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Yeşilyurt Belediyesi’nin, ilçenin Gedik Mahallesi’ndeki 47 bin 119 metrekarelik (47 dekar 119 metrekare) arsasına kat karşılığı inşaat yapılabilmesine ilişkin ihalesi 17 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek.

Yeşilyurt Belediyesi’nin imar planında E.0,90 ve 3 kata müsadeli olan Gedik Mahallesi mevkiinde 394 adada bulunan 27 e 29 no.lu parselleri, muhammen bedeli 3 milyon 769 bin 589 TL olarak öngörülen arsa karşılığı inşaat yapmak üzere ihaleye çıkarıldı.

Geçici teminatı 113 bin 087 TL olarak hesaplanan ihalenin, 17 Ocak Salı günü saat 11.00’de Yeşilyurt Belediyesi İhale Salonu’nda Belediye Encümeni’nden oluşan ihale komisyonunun huzurunda kapalı teklif usulüyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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