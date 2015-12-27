Yeşilyurt’ta Oda Seçimi

Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulunda başkanlığa yeniden Taner Kılınç getirildi.

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu’nda yapılan genle kurulda başkanlık için mevcut başkan Taner Kılınç ile Fikret Dağaşan aday oldular.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurul sonucunda 85 oy alan Taner Kılınç yeniden başkan seçilirken, rakibi Fikret Dağaşan ise 48 oyda kadı.

Taner Kılınç başkanlığındaki Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın yönetim kuruluna Muharrem Yılmaz, Abdullah Aslan, Mehmet Tunç, Ahmet Tuncer, Nusret Aytınkaynak ve Ramazan Günay getirildi. Denetim Kurulu’na da Mehmet Çalışır, Aziz Şahin ve Vahap Hanbay seçildiler.