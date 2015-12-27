Yeşilyurt’ta Restorasyon

Yeşilyurt ilçesinde eski konaklar, sokak güzelleştirme çalışması kapsamında restore ediliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, Yeşilyurt ilçesinde eski konaklar olduğunu belirterek “5 yıl önce konaklarla ilgili çalışma yapmıştık, projelerini hazırladık. Valimizin desteği ile konakların restore çalışmaları iki yıldan beri devam ediyor. 16 konağı restore çalışmalarının bu yıl bitmesi bekleniyor. Konakların dış kısmını devlet, iç kısmını da mülkiyet sahipleri yapıyor” dedi.

Kavuk, restore edilen konakların turizm amaçlı ticaret merkezleri olarak kullanılacağını belirtti.