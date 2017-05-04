Yeşilyurt’ta Satranç Şenliği

Malatya ile birlikte 20 İl’den 380 sporcunun katılımıyla dört kategoride gerçekleştirilecek şenlikle ilgili bilgiler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliğiyle ortaklaşa organize ettiğimiz 3.Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği 6-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak şenliğimize hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

Satranç sporunun zekâ gelişimine ve stratejik düşünmeye önemli katkıları bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak sportif ve kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Zekâ gelişimine, hedef belirleme ve stratejik düşünmeye katkı sağlayan satranç sporunun toplumda daha geniş kesimlere ulaşmasını önem veriyoruz. Satrancı sevdirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak adına 2015 yılında başlattığımız “Bir Gülücük Yeter” projesiyle ilkokul birinci sınıflarda okuyan yavrularımıza üç yıl içerisinde 15 bin adet satranç takımı dağıttık. Çocuklarımız bu sporu yaparken her türlü açıdan kendilerini geliştiriyorlar” dedi.

Başkan Polat, “2015 yılından itibaren Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliğiyle birlikte düzenlediğimiz Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliğinin üçüncüsünü 6 -7 Mayıs günleri arasında Çavuşoğlu Mahallemizde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonunda gerçekleştireceğiz. “Aklına Sağlık” sloganıyla minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerini kapsayan şenliğimize Malatya ile birlikte 20 İl’den 380 sporcu katılacaktır. Pazar günü düzenlenecek ödül törenimizde dereceye girecek olan sporcularımıza kupa, madalya ve toplam 13 bin 500 TL para ödülünün yanı sıra özel hediyelerimizi takdim edeceğiz” diye konuştu.

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