Yeşilyurt’tan Bürücek Yaylası’na Bisiklet Turu

Yeşilyurt Belediyesi, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekâtının 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde ‘ Yeşilyurt’tan Bürücek Zirvesine Bisiklet Turu’ düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulübünün destek verdiği ‘ Yeşilyurt’tan Bürücek Zirvesine Bisiklet Turu’ için Yeşilyurt Belediyesinin Maşti karşısındaki İdari Binasının önünde tören düzenlendi.

Malatya Bisiklet Temsilcisi Mustafa Ekici, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti. Ülkemizdeki birlik ve beraberlik ortamına bisiklet kültürüyle destek olmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Ekici, “Sarıkamış Şehitlerini anmak ve onları unutmadığımızı göstermek adına bu yıl beşincisi düzenlenen bu etkinliği sahiplenen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Binlerce şehit verdiğimiz bu anları unutturmamak, milletimizin hafızasında diri tutmak için bisiklet turunun düzenlenmesi ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz açısından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

‘Yeşilyurt’tan Bürücek Zirvesine Bisiklet Turu’ için bir araya gelen tüm bisiklet sevdalılarıyla tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptığı açıklamada “Sarıkamış’ta 60 bini donarak olmak üzere toplamda 90 bin vatan evladı şehit olmuştur. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Her anı eşsiz kahramanlıklarla dolu tarihimize “Beyaz hüzün” olarak geçen Sarıkamış Harekâtı’nda vatanı uğruna can veren kahraman şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. 102 yıl önce vatan ve bayrak uğrunda hayatını kaybeden şehitlerimizi saygıyla yâd ediyoruz. Ağır kış şartlarında -40 derece de kar ve tipi de büyük kahramanlık gösteren Sarıkamış Şehitleri yüreğimizin en müstesna yerinde olacaktır. Ülkelerini savunmak için canı pahasına şehit oldular. Allah-u Ekber Dağları’nda dünyada eşi ender görülmeyecek bir fedakârlık ve azimle inancını yoğurarak kahramanlığın zirvesini yaşamış dedelerimiz tarihe silinmeyecek büyük bir destan yazdı. Bu vatanın müreffeh, yaşam kalitesi daha güçlü yarınlarına ulaşması için şehit ve gazilerimizin o yüce değerleriyle yaşamaya devam edeceğiz. Geçmişte vatanımızda gözü olanlara nasıl ki atalarımız gerekli cevabı vermişse biz torunları da 15 Temmuzda aynı cevabı verdik” dedi.

Toplu fotoğraf çekiminden sonra Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari Binasının önünde başlayan Bisiklet Turu’na katılan 100’e yakın bisikletçi, Bürücek Yaylasına doğru pedal çevirdi.

Yoğun tipi dolayısıyla güvenlik nedeniyle Bürücek Yaylasına çıkmalarına izin verilmeyen sporcular, Yukarı Kozluğu geçtikten sonra Bürücek mevkiinde “Sarıkamış Şehitleri” anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular. Sporcular daha sonra Türk Bayrağını dalgalandırdı. Duygusal bir atmosferin yaşandığı etkinlik sırasında 102 yıl önce büyük bir kısmı donarak şehit düşen kahraman atalarımız için dua edildi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi