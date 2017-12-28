Yeşilyurt’tan Mobil Tahsilat

Yeşilyurt Belediyesi, Mobil Tahakkuk ve Tahsilât Aracını hizmete sundu. Öncelikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile engelli vatandaşların tahakkuk ve tâhsilat gibi işlemlerini Yeşilyurt Belediyesine gelmeden yapmalarına yardımcı olacak mobil aracı, iş yükünün hafiflemesine de katkı sunacak.

“YERİNDE HİZMET ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, hizmete sundukları Mobil Tahakkuk ve Tâhsilat Aracının, engelli vatandaşlar başta olmak üzere vatandaşların işini kolaylaştırdığını söyledi.

Vatandaşların Yeşilyurt Belediyesine gelmeden işlemlerini rahatlıkla yapabileceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Zafer, bu ve benzeri çalışmalarla yerinde hizmet ilkesini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

İki personelin görev yaptığı, yüksek hız kapasiteli bilgisayarın yer aldığı araçta mobil internet şebeke sisteminin kullanıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Zafer, uydu yoluyla internet bağlantısının sağlandığı araçta, 3G teknolojisi ile vergi mükelleflerinin bilgilerine ulaşılarak işlemlerin yapıldığını söyledi.

“HEDEFİMİZ VERGİ KAYBINI ÖNLEMEK”

Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, vatandaşların beyan, sicil, tahakkuk ve tâhsilat gibi tüm işlemlerini mobil aracında rahatlıkla yapabileceğini ifade ederken şunları söyledi; “Mobil Tahakkuk ve Tahsilât Aracımızla belediye hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götüreceğiz. Emlak vergisi, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi gibi ödemeleri kapsayan bütün işlemleri bu araç vasıtasıyla yapabilecek. İlçemizdeki kırsal mahallelerde bulunan iş yerlerinin yoklamalarının yapılması, beyanda bulunmayan vatandaşların beyanlarının alınıp tahakkuklarının oluşturulması sağlanması, arsa üzerine yapılan binaların kat irtifakından dolayı arsa payından verilmiş olan beyanlarının elektrik-su aboneliği var ve oturuluyor ise yapı kullanım belgesine bakılmaksızın bina beyanına çevrilmesi işlemleri yapılacak. Yoklamaların yapılması neticesinde vergi kaybının önlenmesini hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımız ödemelerini ister kredi kartıyla isterse de nakit ödeme şekliyle yapabilecek. Online uydu bağlantılı mobil tâhsilat aracımız ilçemizin en ücra noktasındaki vatandaşlara kadar hizmet götürecek. Yaşlı, engelli ya da zamanı kısıtlı vatandaşlarımız artık daha pratik, daha hızlı bir hizmete kavuşacak. Ayrıca hasta, yaşlı ya da engelli olduğu için vezneye gidemeyecek durumda olan kıymetli hemşerilerimiz, Yeşil Masa’nın 444 8 910 numaralı çağrı merkezini arayarak mobil vezneyi kapılarına çağırabilecek. ” diye konuştu.

Bülten