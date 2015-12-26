Yeşilyurt’un Başpehlivanı..

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’nde 13. Kiraz, Kültür ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Karakucak Güreşleri’nde Tokat’tan Erol Yıldırım başpehlivan oldu. Güreşlerde açık artırmada 15 bin YTL veren işadamı Adil Nalbant da güreş ağası oldu.

İki gün süren güreşlere 15 ilden yaklaşık 200 güreşçi katıldı. Başpehlivanlık güreşlerinde finalde Tokat’tan Erol Yıldırım ile Erzurum’dan Sefa Üngör karşılaştı. Erol Yıldırım, rakibini yenerek başpehlivan oldu. Güreş ağalığı için yapılan açık artırmada 15 bin YTL veren işadamı Adil Nalbant ise Güreş Ağası oldu. Güreşlerde diğer sikletlerde birinci olanların isimler şöyle:

“30 kilo Ömer Dönmez (Malatya Belediyespor), 35 kilo Özkan Elmas (Malatya Şekerspor), 40 kilo Hasan Kaplan (Malatya Belediyespor) 45 kilo Abdullah Karabulut (Malatya Belediyespor), 50 kilo Mehmet Kaplan (Malatya Belediyespor), 55 kilo Selçuk Kara (Kahramanmaraş), 60 kilo Ahmet Ertürk (İzmir), 65 kilo Y.Emre İşcan (Mersin), 70 kilo İsmail Zade (Ankara), 75 kilo Adem Bulduk (Malatya), 80 kilo Emrah Kalaycı (Samsun), 85 kilo Abuzer Gülhan (Erzurum) ve 90 kilo Kürşat Soyuyüce (Sivas)”

Güreş müsabakaları sonunda dereceye giren güreşçilere toplam 7 bin YTL para ödülü ile çeşitli hediyeler verildi.