Yeşilyurt’un Referandum Raporu

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, ilçede en fazla evet ve hayır oyu verilen sandıkları, alınan sonucun ayrıntılı bir değerlendirmesini yaptı.

Küçükşahin’in, referandum sonuçlarına ilişkin rakamları ve değerlendirmesini içeren açıklaması şöyle:

“Yeşilyurt ilçesi iki seçim bölgesinden (muhtarlıktan) oluşmaktadır. Toplam sandık sayısı 567’dir. Bu bölgelerden 289 sandıktan oluşan birinci bölgenin sandık numaraları 1000 ile başlamakta, 278 sandıktan oluşan ikinci bölgenin sandık numaraları 2000 ile başlamaktadır. Bu iki bölge belirli hatlarla birbirinden ayrılmış mahallelerden ziyade karışık mahallelerden oluşturulmuştur.

Yeşilyurt ilçesinde 16 Nisan 2017 günü sandığa gitmesi beklenen 208.555 vatandaştan 183.069’u sandık başına gitmiş, sandığa gitme oranı % 87,77’dir.

Sandık başına giden 183.069 seçmenden 180.301’i kurallara uygun bir şekilde tercihini yapmış, 2769 kişi ise belirtilen esaslar dâhilinde oyunu kullanamadığı için yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılmıştır. Geçersiz oyların oranı %1,5 tir (Birinci bölgede % 1,42, ikinci bölgede % 1,60). Dolayısıyla geçerli oyların oranı % 98,5’tur.

180.301 geçerli oyun 121.933’ü EVET, 58.368’i HAYIR’dır. Bir başka ifade ile yaklaşık her üç seçmenden ikisi EVET derken birisi HAYIR demiştir. Oransal olarak % 67,63 EVET, % 32,37 HAYIR’dır.

Oransal olarak en yüksek EVET oyu veren ilk on sandık,

Duranlar(1053) …….. 140 EVET, 3 HAYIR.

Suluköy (1194) ………371 EVET, 12 HAYIR.

Tepeköy (1201) ……..299 EVET, 7 HAYIR.

Şahnahan (1201) ….. 289 EVET, 8 HAYIR.

Topsöğüt (1230) …….313 EVET, 5 HAYIR:

Topsöğüt (1236) ….. .303 EVET, 6 HAYIR.

Salkonak (2169) ……156 EVET, 1 HAYIR.

Kozluk (2155)………. 101 EVET, 2 HAYIR.

Kozluk (2156) …….. 140 EVET, 1 HAYIR.

Ortaköy (2164)……. .52 EVET, 0 HAYIR.

Oransal olarak en yüksek HAYIR oyu veren ilk on sandık,

İkizce (2134) ……….. 8 EVET, 222 HAYIR.

Cumhuriyet (2078) ….7 EVET, 182 HAYIR.

Atalar (2018) …………5 EVET, 136 HAYIR.

Dilek (1041)………….24 EVET, 210 HAYIR.

Dilek (1051) ………….17 EVET, 226 HAYIR.

Dilek (1052) ………….21 EVET, 234 HAYIR.

Dilek (2135) ……….. .10 EVET, 227 HAYIR.

Seyituşağı (2174) …..8 EVET, 142 HAYIR.

Oluklu (2162) ……….8 EVET, 196 HAYIR.

Kırlangıç (2154) ….. . 5 EVET, 109 HAYIR.

Yeşilyurt ilçesinde, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin 01 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçiminde almış oldukları sonuçlar ile Parti Grup Kararları doğrultusunda yapılan referandum çalışmaları kıyaslandığında EVET ve HAYIR oylarının durumu şu şekildedir:

– 01 Kasım 2015 seçimlerinde kurumsal olarak EVET yanlısı olan AKP 112.191, MHP 18.202 oy alırken, CHP 26.371, HDP 8.837 oy almıştır. MHP’nin tabanı ile yönetim arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ve sahada görebildiğimiz kadarıyla Yeşilyurt ilçesinde MHP’lilerin bir bölümü HAYIR’dan yana oy kullanmışlardır. Bunu yarı yarıya düşündüğümüzde; 9.101 MHP seçmeninin, 26.371 CHP seçmeninin ve 8.837 HDP seçmeninin oylarının toplamı 44.309 eder. 16 Nisan 2017 günü ortaya konulan HAYIR oylarının toplamı 58.365 olduğuna göre, 01 Kasım seçimlerine kıyasla 14.056 civarında bir artış var demektir.

– EVET verenler açısından bakıldığında AKP’nin 112.191 oyu ile MHP’den 9.101 oy ile birlikte 121.292 oy eder. 16 Nisan 2017 tarihli referandumda alınan 121.925 rakamından çıkarıldığında 633 oy artış gözükmektedir.

– 01 Kasım 2015 seçimlerine göre Yeşilyurt ilçesindeki seçmen sayısındaki artış 13.152’dir. Bununla birlikte 01 Kasım seçimlerinde AKP, CHP, MHP ve HDP dışındaki partilere oy veren diğer seçmen sayısı 3.882’dir. Bu iki sonuç toplandığında ortaya çıkan rakam 17.034 olmaktadır. Bu rakamın sandığa yansıması ise 14.950’dir (%87,77).

SONUÇ:

Yukarıdaki varsayımlar çerçevesinde Yeşilyurt seçim bölgesinde;

1. 01 Kasım seçimlerine kıyasla, 16 Nisan referandumunda HAYIR oylarındaki artış 14.056 civarındadır.

2. 01 Kasım seçimlerine göre Yeşilyurt ilçesindeki seçmen sayısındaki artış ile Mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin sandığa yansıyan seçmen sayısı toplamı 14.950 civarındadır.

3. Bu sonuçlara göre EVET oyu verenler 01 Kasımdaki rakamlarda kalırken, HAYIR oyu verenlerdeki sayı 14.000 civarında artmıştır.

4. Yeşilyurt birinci bölgede HAYIR oyları % 28,43 iken ikinci bölgede %36,50’dir. Toplamda % 32,37’dir.”

Bülten- malatyahaber.com