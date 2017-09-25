Yeşilyurt’un ‘Villa’ İhalesi İptal

Yeşilyurt Belediyesi’nin sahibi olduğu şirketin yaptırmayı planladığı 110 villa ile ilgili 12 Eylül’de yapılan ihalenin iptal edildiği bildirildi..

Yeşilyurt Belediyesi’nin sahibi olduğu Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Limited Şirketi tarafından ‘bol gelirli’ vatandaşlar için yapılması planlanan villa projesi iptal edildi. Gedik Mahallesi bölgesinde yaptırılması planlanan 110 adet villa, sosyal tesis ve 1 ticaret merkezinin yer aldığı ve Eylül ayında, 36 ile 59 milyon TL arasında değişen tekliflerin verildiği ihalenin komisyonu iptal kararı aldı.

110 villa, sosyal donatılar ve ticaret merkezi projesi..

Yeşilyurt Belediyesi’ne ait Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Ağustos ayında yayınlanan ilanda; “Malatya Yeşilyurt Gedik Mahallesi 110 Adet Villa, Sosyal Donatılar ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” yaptırılacağı, inşaat sahasının ise Gedik Mahallesi 394 ada 31 nolu parsel olduğu belirtilmişti.A1 Tipi, A2 tipi, B Tipi ve C Tipi olmak üzere 4 ayrı villa projesiyle toplamda 110 adet villa yapımı planlanıyordu.

Resmi rakamlara göre 33 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 50 binden fazla işsizin bulunduğu Malatya’da, belediyelerin sosyal belediyecilik kavramına uygun olarak düşük ve dar gelirli vatandaşları desteklemesi, onlar için ucuz konut üretmeyi hedeflemesi gerekirken, Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Müteahhit firma’ gibi davranarak rant amaçlı konut yapma işine girmesi eleştirilere yolaçmıştı.

“Projede yapılacak değişiklik nedeniyle…”

İhaleyi değerlendirmek üzere 22 Eylülde toplanan Yeşilyurt Belediyesi İhale Komisyonu, projede değişiklik yapılacağı gerekçesiyle ihaleyi iptal etme kararı aldı.

Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Müdürler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Güner başkanlığındaki İhale Komisyonu Kararı’nda, 17 firmanın döküman satın aldığı, 6’sının geçerli teklif verdiği ihalenin iptaline ilişkin olarak, “Komisyonumuz projede gördüğü lüzum üzerine yapılacak değişiklikler kapsamında yapımı düşünülen ihale konusu işin iptaline karar verilmiştir.” denildi.

12 Eylül’de yapılan, 49 milyon 649 bin TL muhammen bedelli ihaleye 3’ü Malatya’dan, 2’si Diyarbakır’dan, 1’i de Elazığ’dan olmak üzere 6 firma katılarak, 36 milyon TL ile 59 milyon TL arasında değişen teklif vermişlerdi.

Tahmini maliyeti 49 milyon 646 bin TL olarak öngörülen villaların ihalesine katılan şirketler ve teklifleri şöyleydi:

-Ömür Grup- Eylül İnş. İş ortaklığı (Diyarbakır) 36. 890.000.00 TL,

-Serhat Özbek İnş. (Malatya) 37.937.000.00 TL,

-Süleyman Ekinci- Aksel Can (Diyarbakır) 39.240.000.00 TL,

-Tetiş Yapı-Mustafa Fevzi Koç İş ortaklığı (Elazığ) 40.900.000.00 TL,

-Merkez Yapı-Biser İnş. (Malatya) 56.300.292.00 TL,

-Güngör Tarım İnş. (Malatya) 59.850.000.00 TL.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

GÖRSELLER: Projenin maket görüntüleri