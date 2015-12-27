“Yeterli Değil Ama Önemli..”

Devlet tarafından 10 bin ton kuru kayısı alımının yapılması için Malatya’daki sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan bildiriye imza koyan kurumlardan biri olan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “Elbette ki, 10 bin ton kuru kayısı alınması, kayısıda yaşanan sorunlara kalıcı bir çözüm getirmez. Bu yeterli değil, fakat yine de olumlu bir gelişme olur. Ancak asıl yapmamız gereken, küçük yaştaki çocuklarımızdan başlayarak, kuru kayısıyı, yani sağlıklı ve yerel bir gıdayı tüketme alışkanlığı kazandırma formatı kazandırmaktır” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya’da kayısı ile ilgili kurumların, kayısıda yaşanan sorunlara kalıcı çözümler geliştirmek yerine klasik bir yöntem olan ‘Devlet kurumlarının kayısı’ alması gibi geçici çözümleri tekrar ettiği yönünde kamuoyunda oluşan eleştirilerin sorulması üzerine, STK’ların bu talebinin, çocuklara kuru kayısı tüketme alışkanlığının kazandırılması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Doğal afetlerin yaşanmaması durumunda yılda ortalama 650 bin ton yaş, 150 bin ton kuru kayısı üreten Malatya’da, devletin 10 bin ton kuru kayısı almasının kalıcı bir çözüm olmayacağını söyleyen Fevzi Çiçek, “Yıllık 150 bin ton civarında kuru kayısı üreten Malatya’da devletin 10 bin ton kuru kayısı alması ile kayısıda yaşanan pazarlama sorunları asla çözülemez” dedi.

On bin ton kayısının devlet tarafından satın alınmasının Malatya’da ekonominin temel taşı olan kayısıya verilecek ciddi bir destek olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Fevzi Çiçek, daha sonra şöyle konuştu: “Ancak buradaki olaya şöyle bakmak gerekiyor. Malatya olarak kayısıyı iç pazarda, yerel pazarlarımızda tüketimini bir türlü arttıramıyoruz. Okul sütü ile birlikte kayısının da dağıtım entegrasyonunun yapılması, henüz daha küçük yaştaki çocuklarımıza kuru kayısı tüketimini alışkanlığının yanı sıra sağlıklı ve yerel bir gıdayı tüketme alışkanlığı kazandırma formatı ile bakmak lazım. Böylece belki kayısıyı tatmamış kişilere de kayısıyı tattırmış olacağız. Olayı böyle değerlendirdiğimizde kayısı için önemli bir adım olarak görülebilir”.

“Kalıcı çözüm için kendimizi değiştirmemiz gerekiyor”

Kayısıda yaşanan sorunlara uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini her platformda ifade ettiklerini hatırlatan Fevzi Çiçek, “Öncelikle Malatya olarak kendimizi değiştirmemiz gerekiyor” dedi. Dünyanın kuru kayısı başkenti olduğunu söyleyen Malatya’nın gelişen teknolojiye göre pazarlama modelleri geliştirmesi gerektiğine vurgu yapan Çiçek, “Klasik pazarlama yöntemini bırakıp, mamül-yarı mamül aşamasına geçmemiz lazım. Artık üreticinin kendini değiştirmesi gerekiyor. Çiftçimiz ve ihracatçımızın 30-40 yıllık alışılagelmiş geleneksel üretim ve pazarlama metotlarından vazgeçip, kayısıyı dünya piyasasına, nihai tüketicinin tüketim alışkanlıklarına uygun ürün haline getirip satması lazım” ifadelerini kullandı.

Çiçek ayrıca, kayısıya alan bazlı destek verilmesine ilişkin raporlar hazırladıklarını ve bu raporları da sürekli güncellediklerini de hatırlatarak “ Ama bunu yaparken hep karşıdan bir şey bekleme değil de bizim Malatya olarak kendimizin de bir şeyler yapması noktasında bir çabamızın olması gerekiyor” diye konuştu.