“Yetiştiricilere Katkı Sunmaya Devam Edeceğiz”

Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği, kuruluşunun 10. Yılını, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılacağı bir etkinlikle 28 Aralık Perşembe günü Kongre Kültür Merkezi’nde kutlayacak.

Mini konserler, halk oyunları gösterileri ve plaket takdiminin de yapılacağı etkinlikte, süt sağım ve koyun kırkım makinesi, güneş panelleri, jeneratör, süt kovası, tulum, çoban kepeneği, tulum, mont ve 6 ton yemden oluşan çeşitli hediyeler dağıtılacak. Etkinliğe ilişkin basın toplantısı düzenleyen Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 5 yıldızlı otellerde, şaşalı törenlerle pasta kesenlerin aksine her daim yetiştiricilerin yanında olup katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kutlama etkinliğine ilişkin bilgiler veren Başkan İhsan Akın, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılacağı programın, 28 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtti. Etkinlikler kapsamında yetiştiricilerin üretimine katkı sunacak çeşitli hediyeler vereceklerini ifade ederek “Bu etkinlikler içerisinde en önemlisi yetiştiricilerimizin temel ihtiyacı olan, yaylada kullanabileceği güneş enerjisi paneli, koyun kırkma makinesi, jeneratör, süt sağım makineleri,mont, çoban kepeneği, el arabasından oluşan çeşitli hediyelerin yanı sıra 6 ton yem dağıtılacak. Bizlere destek olan bütün sponsorlarımız da teşekkür ediyoruz” dedi.

Halk oyunları gösterileri, mini kaval dinletisi ve plaket töreninin de olacağı kutlama programında eğitim verdikleri 102 yetiştiriciye sertifika verileceğini kaydeden Başkan Akın, tüm Malatyalıları da etkinliğe davet etti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com