“Yetiştiricilerimize Destek Gerekiyor”

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik teknik heyeti ile birlikte, Yazıhan ve Arguvan ilçesini ziyaret ederek yetiştiricilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

İlk olarak Yazıhan İlçesi Boyaca Mahallesi’ndeki yetiştiricileri ziyaret eden İhsan Akın, yetiştiricilerin önemli sorun ve sıkıntısı olduğunu kaydederek, “Bu noktada yerel yöneticilerin buralarda küçükbaş hayvancılığın devam edebilmesi adına yetiştiricilerimizin sorun ve sıkıntılarını gidermesi gerekiyor” dedi.

Yetiştiricilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak adına bu tür ziyaretler yaptıklarını belirten Akın, en büyük sıkıntının su ve sulakla ilgili olduğunu kaydederek çözüm konusunda ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Daha sonra Arguvan’ın Bozburun (Parçikan) Mahallesi’ni ziyaret eden Akın, en fazla yetiştiricinin olduğu Bozburun Mahallesi’nin de en büyük sıkıntısının su ve sulama problemi olduğuna dikkat çekerek “Yıllardır her geldiğimizde bu problemi bize söylüyorlar. Bu sorunun biran önce çözülmesi noktasında bizlerde birlik olarak yetiştiricilerimiz ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara bu sorunu ileteceğiz. Bunun yanında bütün yerel yöneticilerin bu bacasız fabrika gibi çalışan, ekonomiye katkı sunan, üretim yapan yetiştiricilerimize destek vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bozburun Mahalle Muhtarı Mehmet Ateş ve yetiştiriciler de sıkıntıların giderilmesi noktasında yetkililerden ilgi ve destek beklediklerini söylediler.

iha