Yıkım Var, Can Kaybı Yok

Saat 02.28’de meydana gelen ve merkez üssü Hekimhan’ın Dursunlu Mahallesi (köyü) olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, bazı evlerde yıkılma meydana geldiği, ancak can kaybı bulunmadığı bildirildi.

YIKIM VAR CAN KAYBI YOK..

Deprem dolayısıyla Dursunlu’daki bazı evlerde hasar ve kısmen yıkılmalar meydana geldiği, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Dursunlu’ya AFAD Arama Kurtarma, sağlık ekibi ve jandarma sevkedildi.

Deprem sonrasında Yeni Malatya Gazetesi ve malatyahaber.com muhabirlerinin ulaştığı ulaştığı Dursunlu Mahallesi Muhtarı Kemalettin İzci, “Ben şuanda Hekimhan merkezdeyim. Köy ile görüştüm, bana her hangi bir olumsuzluğun olmadığını söylediler. Bir kaç evde yıkılma olduğunu söylediler, yaralanma ve ölüm olayı yoktur” şeklinde bilgi verdi.

ÖZHAN’IN DEPREM TWEETLERİ..

Bu arada, AKP Malatya Milletvekili Taha Özhan da, Dursunlu ve sonrasında meydana gelen depremlerle ilgili twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Özhan’ın sosyal medya hesabındaki paylaşımları şöyle:

“Değerli Malatyalılar bu gece saat 02:28’de Hekimhan ilçemiz Dursunlu köyü merkezli 5.1 şiddetinde orta ölçekli bir deprem meydana gelmiştir.

Ardından yine Hekimhan Yayladamı merkezli 3.0, Sarıkız köyü merkezli 2.7 ve Kuluncak Karacayır merkezli 2.5 şiddetlerinde depremler olmuştur.

Malatya AFAD yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, Hekimhan Dursunlu ve Kocaüzümlü köylerinde birkaç kerpiç evin sıvasının döküldüğü ancak Hekimhan ve Kuluncak’ta herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, jandarma ekipleriyle iletişim halinde olunduğu da belirtilmiştir.

Hekimhan ve Kuluncak ilçemiz sakinleri başta olmak üzere tüm Malatya’mıza geçmiş olsun dilerim.”

EMNİYET’TEN DEPREM ALARMI

Hekimhan ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremden birkaç dakika sonrasında Malatya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi alarma geçti ve olayın sonucu belirlene göre yoğun bir çaba gösterdi.

Emniyet Haber Merkezi’nin “Sorgu faal mı?” şeklindeki telsiz anonsu üzerine, Asayiş Şubesi Ekibi, “Anlaşıldı, deprem oldu. Dışarıdayız” şeklinde cevap verdi. Bu cevapla Asayiş Şubesi’ndeki görevlilerin deprem esnasında binadan dışarı çıktıkları anlaşıldı.

Emniyet Haber Merkezi, ikinci anonsunda, “Ekipler, bölgelerinizi kontrol edelim. Muhtemelen deprem ilimizde meydana geldi” denildi.

Emniyetin bir diğer anonsunda, “İlçe merkezlerinde olumsuzluk yoktur” bilgisi ekiplere verildi.

Emniyet Haber Merkezi, Nöbetçi Emniyet Müdürüne verdiği bilgide ise, “Muhtar ile görüştük. Birkaç evde yıkım olduğu, yaralı ve ölen olmadığı bilgisini verdi” şeklinde bilgi aktardı. Emniyet Haber Merkezi, 112 Acil servis ile görüştüklerini ve 112 Acil Servisi’ne de depremle ilgili olarak olumsuz bilgi gelmediğini de nöbetçi müdüre bildirdi.

Bu arada, AFAD Malatya İl Müdürlüğü, bölgede genel bir tarama yapmak için ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

FOTOĞRAFLAR: Depremden sonra Dursunlu Mahallesi’ndeki evlerde ve yapılarda meydana gelen hasar görüntüleri (Burhan KARADUMAN)