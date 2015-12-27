Yıl Sonu Şenliği Sona Erdi
İnönü İlköğretim Okulu’nun yıl sonu şenliği sona erdi.
Bu yıl 9. yapılan geleneksel yıl sonu etkinleri, izci töreni, konser ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.
İki gün süren 9. geleneksel yıl sonu şenliğinin son gününde, öğretmenler Yasemin Şahin, Zeynep Çamur, Metin Gürses ve Ali Ekber Korkut’un hazırlaması ve Malatya İl İzci Temsilcisi Doğan Kazancı’nın katılımı ile kamp ateşi yakıldı ve izci töreni düzenlendi.
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