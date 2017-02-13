Yıldızlar Güreş Şampiyonası

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Kulüplerarası Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası düzenledi.

Battalgazi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada sporcular derece yapabilmek için mücadele etti. Serbest ve grekoromen stilde ilk sırayı alan güreşçiler şunlar.

SERBEST

42 kg. Kadir Duran (Malatya)

46 kg. Kadir Taşcı (Yeşilyurt)

50 kg. Emre Akgün (Yeşilyurt)

54 kg. Mertcan Özyavuz (Yeşilyurt)

58 kg. Furkan Oğul (Gençlik Hizmetleri)

63 kg. Kadir Zeyveli (Şekerspor)

69 kg. Talha Oğur (Gençlik Hizmetleri)

76 kg. Burak Sönmez (Gençlik Hizmetleri)

85 kg. Muhittin Karakaya (Darende)

100 kg. Miraç Yoldaş (Gençlik Hizmetleri)

GREKOROMEN

42 kg. Kadir Duran (Malatya)

46 kg. Kadir Taşçı (Yeşilyurt)

50 kg. Yusuf Gürdağ (Gençlik Hizmetleri)

54 kg. Mertcan Özyavuz (Yeşilyurt)

58 kg. Furkan Oğul (Gençlik Spor)

63 kg. Hasan Basri Keskin (Battalgazi)

69 kg. Talha Oğur (Gençlik Hizmetleri)

76 kg. Burak Sönmez (Gençlik Hizmetleri)

85 kg. Taha Taner (Gençlik Hizmetleri)

100 kg. Miraç Yoldaş (Gençlik Hizmetleri)

Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan, yaptığı açıklamada, serbest ve grekoromende birçok siklette aynı isimlerin her iki stilde de müsabakalara katılarak ilk sırayı aldıklarını, serbest stilde kilolarında birinci olan sporcuların 25-26 Şubat tarihinde Osmaniye, Grekoromen stilde birinci olan sporcuların 10-12 Mart tarihinde Şanlıurfa’da yapılacak olan grup müsabakalarında Malatya’yı temsil edeceklerini kaydetti.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA- malatyahaber.com