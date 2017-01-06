Yıldızlar Güreş Şampiyonası Yapıldı

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 -16 Yaş Grubu Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği Şampiyonası, sona erdi.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından organize edilen ve Battalgazi Spor Salonu’nda düzenlenen güreş il şampiyonasına grekoromen de 40, serbest de ise 96 güreşçi katıldı.

Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan, 3 gün süren müsabakalar sonunda kilolarında birinci olan sporcuların 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında yeri sonradan belirlenecek olan grup şampiyonasına katılacağını belirtti.

Kilolarında birinci olan sporcular şunlar:

Serbest

42 Kilo- Kubat Özgür

46 Kilo- Kadir Taş

50 Kilo- Batuhan Gökçe

54 Kilo- Ali Çelik

58 Kilo- Resul Arslan

63 Kilo- Talha Buğday

69 kilo- Yusuf Daştan

76 Kilo- Mustafa Mirza Karcı

85 Kilo- Muhittin Karakaya

100 Kilo- Muhammed Miraç Coşut.

Grekoromen

42 Kilo- Kadir Duran

46 Kilo- Beytullah Deveci

50 Kilo- Mertcan Özyavuz

54 Kilo- Murat Fırat

58 Kilo- Kürşat Bozkurt

63 Kilo- Abdulkadir Polat

69 Kilo- Uğur Çiğsülük

76 Kilo- Samet Erdem

85 Kilo- Mehmet Toydaş

100 Kilo -Miraç Yoldaş

Şampiyonada takım halinde ise birinciliği Darende Meslek Teknik Lisesi , ikinciliği Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi elde etti.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi