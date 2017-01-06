Yıldızlar Güreş Şampiyonası Yapıldı
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 -16 Yaş Grubu Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği Şampiyonası, sona erdi.
Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından organize edilen ve Battalgazi Spor Salonu’nda düzenlenen güreş il şampiyonasına grekoromen de 40, serbest de ise 96 güreşçi katıldı.
Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan, 3 gün süren müsabakalar sonunda kilolarında birinci olan sporcuların 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında yeri sonradan belirlenecek olan grup şampiyonasına katılacağını belirtti.
Kilolarında birinci olan sporcular şunlar:
Serbest
42 Kilo- Kubat Özgür
46 Kilo- Kadir Taş
50 Kilo- Batuhan Gökçe
54 Kilo- Ali Çelik
58 Kilo- Resul Arslan
63 Kilo- Talha Buğday
69 kilo- Yusuf Daştan
76 Kilo- Mustafa Mirza Karcı
85 Kilo- Muhittin Karakaya
100 Kilo- Muhammed Miraç Coşut.
Grekoromen
42 Kilo- Kadir Duran
46 Kilo- Beytullah Deveci
50 Kilo- Mertcan Özyavuz
54 Kilo- Murat Fırat
58 Kilo- Kürşat Bozkurt
63 Kilo- Abdulkadir Polat
69 Kilo- Uğur Çiğsülük
76 Kilo- Samet Erdem
85 Kilo- Mehmet Toydaş
100 Kilo -Miraç Yoldaş
Şampiyonada takım halinde ise birinciliği Darende Meslek Teknik Lisesi , ikinciliği Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi elde etti.
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi