Yıldızlar Voleybol İl Şampiyonası

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldız Erkek ve Bayanlar Voleybol İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Battalgazi Spor Salonu’nda düzenlenen maçlarda bayanlarda 17, erkeklerde ise 4 okul takımı mücadele etti.

Bayanlarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun birinci, Hidayet Ortaokulu’nun ikinci, Türkiyem Ortaokulu’nun üçüncü olduğu şampiyonada, erkeklerde ise Mevlana Ortaokulu birinciliği, Şehit Erdal Alpkılınç Ortaokulu ikinciliği, Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulu da üçücülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda şampiyon olan okul takımları ile sporcularına kupa ve madalyaları, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç ve okul müdürleri tarafından verildi.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA- malatyahaber.com