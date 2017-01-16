Yılın İlk Satranç Turnuvası Yapıldı
Malatya’da 2017’nin ilk satranç turnuvası yapıldı.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün bünyesinde Satranç Malatya İl Temsilciliği satranç turnuvası iki gün sürdü.
Satranç Eğitim Merkezi’nde üç kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 65 sporcu katıldı. Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.
Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:
Küçükler
1-İlyas Erhan Köseoğlu
2-Eren Çetinkaya
3-Ecrin Alkan
Yıldızlar
1-Arda Çapraz
2-Yusuf Aydemir
3-Efe Şahin
Açık kategori
1-Osman Karakurt
2-Ağdar Alak
3-Ünal Dönmez.
Yeni Malatya Gazetesi
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