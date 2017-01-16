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Malatya Haber -

Yılın İlk Satranç Turnuvası Yapıldı

Yılın İlk Satranç Turnuvası Yapıldı
  • 16.01.2017
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Malatya’da 2017’nin ilk satranç turnuvası yapıldı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün bünyesinde Satranç Malatya İl Temsilciliği satranç turnuvası iki gün sürdü.

Satranç Eğitim Merkezi’nde üç kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 65 sporcu katıldı. Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:

Küçükler

1-İlyas Erhan Köseoğlu

2-Eren Çetinkaya

3-Ecrin Alkan

Yıldızlar

1-Arda Çapraz

2-Yusuf Aydemir

3-Efe Şahin

Açık kategori

1-Osman Karakurt

2-Ağdar Alak

3-Ünal Dönmez.

Yeni Malatya Gazetesi

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