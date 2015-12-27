Yılın KOBİ’si Malatya’dan

Malatya ilinde 2. OSB’de üretim yapan Isı teknolojisi firmasının 2010 yılı “YILIN KOBİSİ” seçildiği ve firma yetkililerinin ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı bildirildi.

2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan MİMSAN firmasının bu başarısına ilişkin olarak firma tarafından yayınlanan basın bülteni şöyle:

“Yerli kömürleri yakarak elektrik üretimi sağlayan ilk yerli endüstriyel kazanları üreten ve ülkemizde yapılan 27 termik santral içinde sadece birinde yerli teknoloji kullanarak, termik santral kuran Mimsan Grup, şimdi de İstanbul Ticaret Odasının bu yıl 5incisini düzenlediği Başarılı KOBİ Yarışmasında ( 49 ili kapsayan 3. ve 4. Bölgenin) En İyi KOBİsi seçildi.

İSTİHDAM ARTIŞI VE ELEKTROSTATİK FİLTRE ÜRETİMİ

Mimsanın kriz döneminde, birçok firmanın aksine istihdam kadrosunu artırması ve başta elektrostatik baca olmak üzere enerji alanında yaptığı ileri teknolojiye yönelik Ar-Ge yatırımları, bu ödülü almasında etkili oldu.

Mimsan Grup Genel Müdürü Ahmet İlhan, firmanın aldığı ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, firmanın çalışmalarına değinerek, Ülkemizin düşük kalorili kömürlerini hatta neredeyse taşlarını yakabilen kazanlar üretiyoruz. Nitekim yerli kömürlerin ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Baca gazı kalitesinin iyileştirilmesi için ürettiğimiz elektrostatik filtreler ülkemiz için bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Mimsan, enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığımızın ve cari açığımızın azaltılması için çok önemli çalışmalar yapıyor. Kyoto protokolü ile ülke olarak girdiğimiz taahhütlerin gerektirdiği modern baca gazı arıtma sistemlerinin orta kapasite kazan dairelerinde kullanılması için sistemler kurmakta ve teknoloji üretmekteyiz.Geliştirdiğimiz teknoloji sanayicimizin buhar enerji ve çevre maliyetlerini % 50 ye varacak şekilde düşürüyorken yapılan yatırım birkaç ay içinde kendini amorti ediyor.  dedi

İlhan ayrıca, Cahit Sıtkı Tarancının Memleket İsterim şiirine atıfta bulunarak, Mimsan olarak,Memleket isterim, Gök mavi, dal yeşil, enerji ucuz olsun sloganı ile hareket ettiklerini kaydetti.

YURTDIŞI FAALİYETLERİ HIZLANDI

Bu yıl 28nci kuruluş yılını kutlayan Mimsan Grup,

* Endüstriyel kazanlar sektörünün en büyük ilk üç firması arasında yer alıyor.

* Firma, 2008 yılında 150 olan çalışan sayısını bu yıl 100 kişi artırarak 250ye çıkardı.

Üretiminin yüzde 15ini yurtdışına satan firma, yurtdışı çalışmalarını hızlandırdı.

* Mimsan başta Almanya olmak üzere Avrupada birçok firmaya fason imalat yapmaktadır.

* İran ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve orta asya ülkelerinde de bayilikleri bulunan firma, Azerbaycanda çöp yakıtı alanında büyük bir yatırımın çözüm ortaklığını üstendi.

TÜKİYEDE İLKLERE İMZA ATAN MİMSANIN BAŞARILI YOL HARİTASI

*1983 yılında Malatyada mühendislik bürosu olarak işe başlayan firma, 1986 yılında 150 metrekarelik bir atölyede kalorifer kazanları imalatına başladı. Firma başta Malatya olmak üzere bulunduğu bölgeye mal sattı.

*Firma, 1992 yılından itibaren ise ürün portföyüne buhar kazanlarını da ekledi.

* 1994 yılında, bin 500 metrekarelik bir alanda fabrikasyon üretimine geçen Mimsan, 2000 yılından itibaren yurtdışına da açıldı.

* Mimsan, bugün Malatya 2. Organize sanayi bölgesinde 12 bin metrekarelik bir kapalı alanda 250 çalışanı ile hizmet veriyor. Uluslar arası Enerji yatırımcılarının Çözüm ortağı olan Mimsanın ürünleri 37 ülkede kullanımda.

YERLİ KÖMÜRLERİ YAKAN İLK KAZAN

* Firma ayrıca 2000 yılından itibaren ürün portföyüne endüstriyel kazanları da ekledi. Böylece basit kalorifer kazanların yanında endüstriyel kazanları da üreten Mimsan, yerli kömürlerin yakılmasını sağlayan kazanları da ülkemize kazandırdı.

BİTKİSEL ATIKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİLDİ

*Mimsan, 2006 yılında, atıkların ekonomiye kazandırılması çalışmalarına başladı. Bitkisel atıkların (Pamuk şifti, ağaç kabuğu, ayçiçeği kabuğu, çeltik, çay çöpü, zirai atıklar v.b.) yakılarak elektrik elde edilmesini sağlayan kazanları üreten firma, ülkemizde bu alanda da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

* Mimsan, 2008 yılından itibaren termik santral kazan ekipmanları üretimine başladı. Türkiyede ilk kez bir yerli firma ve yerli mühendisler olarak bir termik santralinin kurulumunu gerçekleştirmektedir.

1 MİLYON TLLİK AR-GE YATIRIMI

* 2010 yılında ise Ar-Ge çalışmaları için yaklaşık 1 milyon TL yatırım yapan firma, elektrostatik baca filtresini de ürün portföyüne ekledi. Böylece, endüstri kazanlarının baca gazlarının emisyonlarının filtre edilerek çevre kirliliğinin önlenmesi sağlanmış oldu.”