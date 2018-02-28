Yılmaz Hoca’yı Caner ve Futbolcular Göndermiş

Spor Toto 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor’la 3 hafta süren macerasıyla yeniden gündeme gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, TRT Spor’da katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı.

FUTBOLCULAR GÖNDERMİŞ!

Teknik Direktörlük kariyerine 1988’de Malatyaspor’da başlayan Yılmaz Vural, görevine son verilen Akın Çorap Giresunspor’dan, aralarında daha önce Yeni Malatyaspor’da da forma giyen Caner’in de aralarında bulunduğu futbolcular tarafından istenmediğini, bu futbolcuların yanına gelerek kendisiyle devam etmek istemediklerini söylediğini anlattı.

Vural, “Taze taze yeni bir kulüpten ayrıldım ve canım sıkılıyor. İnsanlar bizden bir şey bekliyor. Almanya’daydım 20 gündür ve Mustafa Başkan (Giresunspor başkanı) telefon etti. Ben aslında Spor Toto 1. Ligde 13 takımdan teklif aldım. ‘Gidelim dedik’ işe başlamış olduk. Bitiş de aniden oldu. Perşembe günü antrenman yaptık. Oyuncular toplantı yapmış ve bana geldiler, ‘Oyuncu arkadaşlar sizinle devam etmek istemiyor’ dedi. Bunu söyleyenler de Caner (yandaki fotoğrafta) ve Çağlar.

Yönetimin araya girip bu sıkıntıyı çözmesi lazım. Biz de ‘olmaz başkan’ dedik. Kulüp yönetimi tavır alsa bu iş toparlanırdı ama böyle düşünen oyuncu grubu ile olmazdı. Bizim tavrımız demek ki onlara yüksek geldi. Yaş grubu yüksek bir takım vardı. Biraz canları yandı galiba. Ona üzüldüm.. Biz buraya birilerini memnun etmeye gelmiyoruz. ‘Ağır antrenman’ diye bir şey olmaz..

Göztepe’de de yaşadım ama oyuncuya karşı daha iyiydi onlar. Antrenöre teslim olan oyuncu grubu ile çalışmak daha uygun oluyor. Böyle bir gruba benim gibi bir adamı getirmemeleri lazımdı. ‘Yılmaz Vural toplantı yapıyor’ diye adımızı çıkardılar. Haftada 1-2 saati fazla görüyorsan da yuh sana yani..

Giresunspor tamamen oyuncuya teslim olmuş durumda. Hocayı yolladınız, o zaman Ümraniye’yi neden yenemediniz? Genel olarak oyuncular da alınmasın. Süper Ligde barınamayan oyuncular Spor Toto 1. Lige geliyor. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yabancı oyuncular göndermeye çalışıyor. Sen kimsin ki beni gönderiyorsun?.

Biz kötüyüz ama 5 tane bu lige takım kim çıkardı? Saçma sapan işler. Adama görev veriyorsun ama taktik disiplin diye bir şey yok. İşini yapacaksın yanı. Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar. Her şeyin içine girmeye çalışıyorlar. Artık nefret geldi ve şeytan ‘Bırak bu işi yapma’ diyor. Her takımda bu iş böyle. Çok seviyorsanız hocanızı onun için oynayın ve kazanın. Şimdi de Metin Diyadin geri döndü. Metin ile de ben gitmeden önce konuştum ve şimdi de onun oraya dönmesine şaşıyorum. Ümit Hoca ve Kemal Hoca’nın başına da geldi. Niye yolluyorsunuz o zaman? Bu iş iyi gitmiyor..”dedi.

Yılmaz Vural, Fatih Terim hakkında da konuşurken ilginç ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, “Türkiye’de oyunla kazanan kaç takım var? Herkes oyuncuyla kazanıyor. İyi oyuncun varsa, iyi teknik direktör oluyorsun. Fatih Terim çalıştırsın bakalım Elazığspor’u. Şampiyon yapsın da göreyim. Çalıştığı iki takım var. Biri Galatasaray, biri milli takım. Göztepe’de, Ankaragücü’nde ne yaptı?” dedi.

‘TIMARHANE GİBİ’

Çalıştığı takımlarda yaşadığı sorunları dile getiren Vural, “Yaşadığım sıkıntılardan dolayı bazen mesleği bırakasım geliyor. Adam 12 maçta şampiyon yap beni diyor, öyle bir durumda gidiyoruz. Futbolcular sahanın içinde hepsi saf, adam kaçırıyorlar, gol yiyorsun. Saha dışında hepsi kurnaz. Böyle futbolculuk olmaz. Kulüpler tımarhane gibi” diye konuştu.

Vural ayrıca, “Fenerbahçe’de Ali Şen döneminde iki kez gece antrenör oldum. Sabah oldu ve iş bozuldu. Galatasaray’da meşhur ‘Hırsızlar’ olayında, Hagi döneminde Ergun (Gürsoy) Ağabey aradı ve ‘Hocamız sensin, Özhan (Canaydın) Ağabey de onay verdi.’ dedi. Toplantıdan sonra Hagi özür diledi, onunla devam ettiler. Beşiktaş’tan resmi bir şey gelmedi. Biz o takımlarda gol kralı ve imparator olamadık. İnsanlar bizi istiyor” ifadelerini kullandı.

TRTSpor- hurriyet.com.tr- sozcu.com.tr- malatyahaber.com

ARŞİV FOTOĞRAF: Yılmaz Vural, Akın Çorap Giresunspor’un başkanıyla sözleşme imzalarken (Giresun-iha)