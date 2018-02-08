Yılmaz Vural’dan 3 Aylık Anlaşma

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile 3 aylık sözleşme imzaladı. Yılmaz Vural, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurarak, “41 Yıllık özlemi gidermek üzere” dedi.

Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıktan sonra deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaşmıştı. Yeşil-beyazlılar, Yılmaz Vural ile 3 aylık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın ardından Vural, takımın başında ilk idmanına çıktı. İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip hafta sonu Eskişehirspor deplasmanına çıkacak.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozbağ, Yılmaz Vural ile 3 aylık bir anlaşma yapıldığını belirterek, “Camiamıza hayırlı olsun. Önceliğimiz memleketimizin takımını iyi yerlere getirmek. Çok şükür bugüne kadar geldiğimiz noktada bunları yönetim kurulumuzla başardık. Bundan sonrada aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hocayla üç aylık bir birlikteliğimiz olacak. Lig sonuna kadar hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz. Tekrardan anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akın Çorap Giresunspor’un, teknik adamlık kariyerine 30 yıl önce Malatyaspor’da başlamış olan yeni hocası Yılmaz Vural’ın yardımcılıklarını yapacak isimlerde netleşti. Buna göre, Vural’ın yardımcıları şöyle:

“İlyas Kahraman, Cenk Özcan, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş, İzzet Karakulak.”

Yılmaz Vural’ın 27. takımı Giresunspor oldu

Geçtiğimiz yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış simalarından olan Yılmaz Vural, daha önce kariyerinde Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yaptı.

Kariyerine 4 şampiyonluk sığdırdı

26 yaşında teknik direktörülük kariyerine başlayan Vural, kariyerinde 1994-1995’te Eskişehirspor, 1995-1996’da Sarıyer, 2005-2006’da Antalyaspor ve 2017-2018’de Göztepe’yi Süper Lig’e çıkarttı. Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor’un başında play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.

İstanbul, Giresun- iha