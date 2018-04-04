Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Eskişehirspor Yılmaz Vural’la Anlaştı’

‘Eskişehirspor Yılmaz Vural’la Anlaştı’
  • 05.04.2018
  • 0

Yücel İldiz’le yollarını ayıran Eskişehirspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural’la anlaşmaya vardı. Anlaşma Perşembe günü açıklanacak. Vural’ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi.

Yücel İldiz’den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarda olan Eskişehirspor, tecrübeli hoca Yılmaz Vural’la anlaşmaya vardı. Ligin son maçında evinde Balıkesir’e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural’la anlaştı.

Perşembe günü açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi. 31 puandaki Eskişehirspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor’un puanı ise 33.

MALATYASPOR’DA DA ÇALIŞMIŞLARDI

Eskişehirspor’dan ayrılan Yücel İldiz, 1997-1998  ve 1999-2000 sezonlarında Malatyaspor ve 2015- 2016 sezonunun bir bölümünde Yeni Malatyaspor’da  teknik direktör olarak görev yapmıştı. İldiz’in çalıştırdığı Malatyaspor, 1999- 2000 sezonunda Süper Lige yükselmişti.

Eskişehirspor’da İldiz’in yerine göreve getirilen Yılmaz Vural ise, 1986- 1987 sezonunda Özkan Sümer’in yardımcısı olarak Malatyaspor’da görev yapmakta iken Sümer’in istifası üzerine teknik direktörlüğe  getirilerek teknik direktörlük meslek kariyerine başlamış, sonraki sezonun ortasından sonra görevden ayrılmıştı.

Eskişehir, iha- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."