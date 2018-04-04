‘Eskişehirspor Yılmaz Vural’la Anlaştı’

Yücel İldiz’le yollarını ayıran Eskişehirspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural’la anlaşmaya vardı. Anlaşma Perşembe günü açıklanacak. Vural’ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi.

Yücel İldiz’den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarda olan Eskişehirspor, tecrübeli hoca Yılmaz Vural’la anlaşmaya vardı. Ligin son maçında evinde Balıkesir’e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural’la anlaştı.

Perşembe günü açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi. 31 puandaki Eskişehirspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor’un puanı ise 33.

MALATYASPOR’DA DA ÇALIŞMIŞLARDI

Eskişehirspor’dan ayrılan Yücel İldiz, 1997-1998 ve 1999-2000 sezonlarında Malatyaspor ve 2015- 2016 sezonunun bir bölümünde Yeni Malatyaspor’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. İldiz’in çalıştırdığı Malatyaspor, 1999- 2000 sezonunda Süper Lige yükselmişti.

Eskişehirspor’da İldiz’in yerine göreve getirilen Yılmaz Vural ise, 1986- 1987 sezonunda Özkan Sümer’in yardımcısı olarak Malatyaspor’da görev yapmakta iken Sümer’in istifası üzerine teknik direktörlüğe getirilerek teknik direktörlük meslek kariyerine başlamış, sonraki sezonun ortasından sonra görevden ayrılmıştı.

Eskişehir, iha- malatyahaber.com