Yılmaz Yozgat’a Atandı

Emniyet Müdürleri Kararnamesi çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayı ile 4 Şubat tarihli 28194 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Emniyet Müdürleri kararnamesinde, Polis Baş Müfettişi Hasan Yılmaz Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Yılmaz, Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde de görev yapmıştı.



2004 yılında 4. Sınıf İl Emniyet Müdürü olarak Şanlıurfa’ya atanan Hasan Yılmaz, Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra terfi ederek İl Emniyet Müdürlüğü Yardımcısı olmişti.. 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Hasan Yılmaz, Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcılığından Polis Başmüfettişliğine atanmıştı.



Emniyet Müdürleri kararnamesinde Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İlhan, Bilecik Enniyet Müdürü İbrahim Demirci, Erzincan Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel, Yozgat Emniyet Müdürü Bekir Akarsu Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılarında da değişiklik oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Çankal ve İkmal Bakım Dairesi Başkanı Feridun Taşçı Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.



Polis Baş Müfettişi Emir Gökpınar Bilecik Emniyet Müdürlüğüne, Polis Baş Müfettişi Mustafa Eleman da Erzincan Emniyet Müdürlüğüne atandı.



Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Eleman da, geçtiğimiz yıl Malatya Emniyet Müdür Yardımcılığı’ndan Polis Baş Müfettişliği’ne atanmıştı.

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