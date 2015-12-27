YİMPAŞ Binası Yurt Olacak

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yaklaşık 11 yıldan beri atıl vaziyette duran YİMPAŞ binasının Maliye Bakanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilerek, buranın 400 öğrencilik yurt binası yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki partili yönetici ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Çöşnük ve Uçbağlar Mahallelerini ziyaret etti. Çöşnük Mahallesinin muhtarının rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı toplantıda Çalık ve partililer, vatandaşlarla sohbet ederken, Uçbağlarda ise Mahalle Muhtarı Vahap Ortaç ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Çalık, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Bölgenin gelişmesine katkıda bulunacağını düşündüğümüz YİMPAŞ alanının kullanımı için YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Çağatay Kılıç’a talepte bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kılıç, geçtiğimiz haftalarda bir uzman ekibi Malatya’ya gönderdiler, inceleme yaptılar. Buranın YURTKUR’a verip, öğrencilerimizin burada kalmasını istiyoruz. YİMPAŞ olarak bilinen alanın devri Maliye Bakanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri sağlanmış durumda. YİMPAŞ Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi ve 400 öğrencilik yurt olarak Malatyalılara hizmet edecek. Bu çok güzel ve önemli bir yatırım. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Devlet Hastanesinin yeniden açılması ile ilgili talepler için ise Milletvekili Çalık, “Devlet Hastanesi ile ilgili gelen talepler için Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu ve TOKİ Başkanımız ile görüşmelerimizi yaptık. Hala görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. Çünkü TOKİ ile yapılan bir protokol var. Biz hastaneyi Sayın Başbakanımızdan talep edeceğiz. İnşallah halkımızdan gelen talepler doğrultusunda bir sonuç alırız diye ümit ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak da konuşan Çalık şunları söyledi:

“Malatya dün nasıl AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl sahip çıktıysa, 30 Mart’ta Sayın Başbakanımıza nasıl sahip çıktıysa, 10 Ağustos’ta da Malatyalılar yine Başbakanımıza sahip çıkacak ve Recep Tayyip Erdoğan, halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olacaktır 10 Ağustos süreci bizim için çok önemli. İlk kez halkımız cumhurbaşkanını seçecek. Tarih yeniden yazılacak. O tarihte İnşallah Malatya Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla oy veren il olacaktır. Ben şimdiden verilen destekler için Malatyalılara teşekkür ediyorum.”

Çalık, Uçbağlar Mahallesinde ara sokaklarda ise ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Çalık’tan Derme kanalının üzerinin kapatılmasını veya etrafının düzeltilmesini talep ettiler. Çalık ise konuyu Büyükşehir belediyesine ve DSİ’ye aktararak takip edeceğini belirtti.