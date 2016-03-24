CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, hükümetin taşeron işçilere kadro müjdesini değerlendirerek, “Taşeronun adının özel sözleşmeli personel olarak değiştirildiğini görüyoruz” dedi.

Partisinin Hekimhan İlçe Danışma toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hükümetin Taşeron işçileri kadroya alma uygulamasını değerlendiren Kiraz, “Bugün taşeron işçinin durumu tartışılıyorsa bu CHP sayesindedir. Yalnız taşeron iççiye kadro sözü Başbakan tarafından ortaya atılınca heyecan oluşturdu ancak bu da kısa sürdü. Sonradan ayrıntılarını öğrenince yine bir AKP klasiği ile karşılaştık” diye konuştu.

Taşeron kavramının adının aslında değiştirildiğini savunan Kiraz, “Taşeronun adının özel sözleşmeli personel olarak değiştirildiğini görüyoruz. Şimdi bir şeyin ismini değiştirmekle onun yapısını değiştiremezsiniz. Uygulamayı bizden aldılar, bizden örneklemeye çalıştılar ancak biraz ters ve yanlış anlamışlar gibi görünüyor. Bu şekilde bu uygulama işleyebilecek bir sistem değil. Pazarlamasını iyi yapıyorlar, herkesi kadroya alıyoruz diye hava atıyorlar ama bu havanın içinin boş bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Kiraz, Hükümetin 700 bin taşeron işçiyi kadroya alacağız söyleminin yanı sıra bir o kadar da mevsimlik ve geçici işçilerin bulunduğunu hatırlatarak, “Geçici işçiler kapsam dışı, şimdi belediyelerde, Demiryolunda, Sulama birliklerinde bir sürü kurumda binlerce geçici işçi var. 700 bin taşeron kadro vereceğiz diyorsun ancak geride bu şekilde çalışan 700 bin geçici işçi de var. Bunları kapsam dışı bırakıyorsun, bu büyük bir adaletsizlik” diye konuştu.

Bu durumu asla kabul etmediklerini belirten Kiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Taşeron işçileri, kadroya alacağız diyorlar yani sözleşmeli yapacağız diyorlar sonra da aynı maaşı vereceğiz diyorlar. O zaman bunun statüsünün değişmesinin ne anlamı var. İşçi 1300 alıyorsa aynen devam edecek bu maaşa, bu da asla kabul edilebilir bir şey değil.

Taşeronu ortadan kaldırmak demek şu demektir. İşveren ile işçi arasındaki aracı şirketi ortadan kaldırmak demektir. Aradaki şirkete vereceğin parayı işçiye vermek demektir. Birde 3 yılda bir sözleşme yenilecekse, iş güvencesinden bahsedilebilir mi? iş güvencesi yok, maaş artmıyor, mevsimlik işçiler kapsam dışı bırakılıyor. Birde en önemli nokta sınav yapılacak olması. Sizin sınavları nasıl yaptığınızı biliyoruz bunu önceki yıllarda yaşanılan sınavlarda gördük. Bu kabul edilebilir bir yöntem değildir.

700 bin kişi alınacak deniliyor ilk başta 200 bin kişi ile başlanılacak alımlara. Ancak ilk kimler sınavda elenecek ya da kimler kazandırılacaklar. Bunlar ciddi soru işaretleri uyandırıyor”

Taşeron işçilerin tartışılmasının CHP sayesinde olduğunu ifade eden Kiraz, “Özellikle CHP’nin seçim bildirgesindeki birçok şeyi uygulamak zorunda kalacaklar. Bu tür düzenlemelerin CHP’nin girişimleri ile yapılmasından onur duyduğumuzu ifade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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